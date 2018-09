"Wir schaffen Räume für Begegnung"

12.09.2018, 07:00 Uhr

Der Verein "Interkulturelles Zentrum Völker.Markt" feiert sein fünf-Jahr-Jubiläum.

VÖLKERMARKT. "Um Integration zu schaffen, braucht es Einheimische und Migranten. Nur eine Seite hat keinen Sinn", sagt eine, die es wissen muss, nämlich Evelin Pircer, Obfrau des Interkulturellen Zentrums Völker.Markt (IKZ). Deshalb lud sie bereits im Jahr 2009 gemeinsam mit Heide Bolt in der Medi@thek in Völkermarkt zu interkulturellen Frühstücken. Migranten aus allen möglichen Ländern trafen sich zum Austausch mit Völkermarktern.

Nach einer Projekteinreichung und Förderzusagen von EU, Bfi und Land Kärnten wurde am 29. August 2013 schließlich der Verein gegründet. Seit 2015 läuft das EU-Leader-Projekt "Integration im ländlichen Raum" und seitdem gibt es am Busbahnhof in Völkermarkt auch ein Büro mit mittlerweile zwei Mitarbeiterinnen. Neben den interkulturellen Frühstücken werden Workshops und Sprachkurse angeboten. "Ab Herbst gibt es ein neues Angebot für Kurse in Englisch, Slowenisch und Russisch", so Pircer.2015 wurde außerdem der erste Völker.Ball in der Neuen Burg veranstaltet. Leader-Projekt und Ball fielen somit in das Jahr der großen Flüchtlingswelle, was den Verein noch heute vor Herausforderungen stellt. "Leader-Projekt und Ball waren schon vor der Flüchtlingswelle geplant und wir sind ein Verein für Migranten aus allen Ländern. Doch plötzlich wurden wir nur mehr auf das Flüchtlingsthema reduziert", erinnert sich Pircer.Der Völker.Ball findet heuer zum dritten Mal am 23. November in der Neuen Burg statt. Mit dabei wird auch der Völker.Chor sein, der unter der Leitung von Mitarbeiterin Inna Pleschutznig steht und das aktuelle Lieblingsprojekt des Teams ist.In nächster Zukunft will das Team die Zertifizierung als Erwachsenen-Bildungsstätte erreichen und Veranstaltungen in den Bezirken Wolfsberg und St. Veit abhalten. "Die Leute haben nachgefragt, warum es ein derartiges Angebot nicht auch in ihrem Bezirk gibt. Teilweise kommen Besucher aus Klagenfurt oder St. Veit zu unseren Veranstaltungen", ist die Obfrau stolz. Abschließend betont sie nochmals, wie wichtig es ist, dass auch Einheimische zu den Veranstaltungen kommen: "Ohne sie ist Integration nicht möglich."Jubiläumsfest fünf Jahre Verein "Interkulturelles Zentrum Völker.Markt"Freitag, 14. SeptemberHauptplatz 32 in Völkermarkt (ehemaliges Musikgeschäft, Eingang gegenüber der Burg)Rückblick, Vernissage der Künstlerinnen Amalia Csordas und Inna Pleschutznig, anschließend gemütliches BeisammenseinInna Pleschutznig, Völker.Chor, Tamara Kokal18 Uhr18:30 Uhrfrei0664/88 594 146 oder office@ikz-voelkermarkt.at