Eberndorf: Fitness wird großgeschrieben

27.04.2017, 10:10 Uhr

Rund um das Bildungszentrum Kühnsdorf und die Volksschule Eberndorf sollen Fitnessparcours und ein Skaterparkour entstehen.

Plus ist erfreulich

EBERNDORF. Gestern tagte der Gemeinderat in Eberndorf. Diskutiert wurde über die geplanten Fitnessparcours, die Ortsbeleuchtung und die Austragung der "Guten Morgen Österreich" Live- Sendung in Eberndorf. Die Sitzungsgelder wurde von 175,12 Euro auf 170 Euro gesenkt.Bei der Gemeinderatssitzung wurde auch der Rechnungsabschluss des Jahres 2016 präsentiert. Das vergangene Jahr konnte die Gemeinde Eberndorf mit einem Überschuss von rund 127.000 Euro abschließen. "Ein Plus am Ende des Jahres ist natürlich immer sehr erfreulich", so Bürgermeister Gottfried Wedenig (SPÖ). Im Jahr 2017 stehen der Gemeinde 432.000 Euro an Bedarfszuweisungen zur Verfügung. Diese werden unteranderem für die Rückzahlung diverser Darlehen, die Innensanierung der Volksschule, die Errichtung des Fitnessparcous und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung verwendet.

Fitnessparcour und Skaterpark

Sanierung der Volksschule

Guten Morgen Österreich

ZUR SACHE:

Im Laufe des Jahres sollen im Bereich der Volksschule Eberndorf und im Bereich des Schulzentrums Kühnsdorf zwei Fitnessparcours entstehen. "Bei der Planung wird uns der Trainer Willi Pinter beratend zur Seite stehen", verrät der Bürgermeister. Neben den Fitnessparcours soll zwischen dem Schulzentrum und dem Seniorenwohnheim in Kühnsdorf auch ein kleiner Skaterparcour gebaut werden. Die Kosten für dieses Projekt betragen 100.000 Euro."Die Volksschule Eberndorf ist zwar von außen schön hergerichtet, innen mangelt es aber an vielen Sachen", gibt Wedenig zu bedenken. Insgesamt soll die Generalsanierung der Volksschule 692.700 Euro kosten. "Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde 30.000 Euro investiert, heuer werden es 40.000 sein. So können die dringendsten Sachen erledigt werden", so Wedenig. "Es ist auch wichtig, dass wir bei der Sanierung nicht auf den Rohstoff Holz vergessen", ergänzte Gemeinderat Josef Haschej (Team Kärnten)."Am 20. Juni ist die Sendung Guten Morgen Österreich bei uns in Eberndorf zu Gast", verkündete Gottfried Wedenig. Die Live- Sendung wird vom Kirchplatz ausgestrahlt und habe einen großen Werbeeffekt für die Gemeinde. Im Vorfeld der Sendung gebe es für die Gemeinde noch sehr viel zu tun, trotzdem freue sich Wedenig bereits darauf: "Ich würde mir auch wünschen, dass möglichst viele Menschen aus Eberndorf vorbeikommen, damit der Platz belebt ist." Da die Gemeinde die Kosten für die Übernachtung und die Verpflegung des Fernsehteams übernimmt, kommen im Rahmen der Morgensendung auch Kosten auf die Gemeinde zu: "Diese werden zwischen zwei- und dreitausend Euro liegen", so Amtsleiter Werner Schöpfer.Neben Eberndorf, wird die Morgensendung "Guten Morgen Österreich" auch in Eisenkappel, Bleiburg und Lavamünd ausgestrahlt.