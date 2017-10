07.10.2017, 11:43 Uhr

...wenn auch vieles was uns lieb und teuer geworden ist sprichwörtlich den Bach hinunter geht und vieles über Jahrzehnte Aufgebaute den Menschen Sicherheit verleihende zu Fall gebracht wird, dieser Fall hat gar nix damit zu tun. Im Gegenteil, er lässt für einige Zeit da man in seinem Banne sich befindet, alle Sorgen und Nöte, alle Unbill und Fragen in Sprühregen verdunsten und tosendem glasklarem Gebirgswasser davonbrausen.