10.10.2017, 20:38 Uhr

Brandenberg ist eine Gemeinde mit 1506 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2017) in Tirol. Sie besteht aus dem eigentlichen Dorf Brandenberg und dem weiter nördlich liegenden Ortsteil Aschau, wurde 1140 erstmals urkundlich erwähnt und bildet bereits seit Beginn des 19. Jahrhunderts eine eigenständige Gemeinde.Brandenberg liegt im Tal der Brandenberger Ache im Gerichtsbezirk Rattenberg und grenzt im Norden an den Freistaat Bayern in Deutschland