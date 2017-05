Inklusion ist mehr als Integration

08.05.2017, 10:09 Uhr

Das Jauntaler Schwimmteam Gradnik aus Gallizen wurde letzte Woche für das Projekt „Gemeinsam gegen den Strom schwimmen“ mit dem INCLUSIO 2017 in Klagenfurt ausgezeichnet.

Seit 2013 betreut der Verein drei Sportler aus der Region und nimmt sehr erfolgreich an Wettkämpfen teil. Neben dem sportlichen Aspekt ist für Obfrauder Gedanke der Gemeinsamkeit ein wesentlicher Teil der Vereinsarbeit. „Wir arbeiten sehr intensiv mit Schulen zusammen, um miteinander Barrieren abzubauen“ zeigt sich die Obfrau stolz. „Die Würdigung von solchen Projekten mit dieser tollen Auszeichnung ist, neben den sportlichen Erfolgen, für uns ein Zeichen, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen habe“ ergänzt Zablatnik. Neben Tochtersind auch noch SchwesterundMitglieder des Teams.

Sportliche Höchstleistung

Gemeinsam miteinander

Zur Sache:

Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Schwimmen zeigte sich Ende April in Spittal/Drau die Klasse des Sports. Romana Zablatnik schwamm in Bestform und sicherte sich insgesamt 5 Medaillen bei diesem Event. Neben 2 Goldenen in 50m Delphin und 100m Lagen durfte sie sich über zweimal Silber in den Bewerben 50m und 100m Rücken und einmal Bronze über 50m Freestyle freuen. Für Mama Kathy eine besondere Freude. „Romana ist ein Naturtalent, alles läuft ohne Druck, nur durch die große Freude am Sport sind diese Erfolge möglich“.Die nächste Veranstaltung steht bereits vor der Türe. Am 23. Mai richtet die HLW St. Veit/Glan gemeinsam mit dem Verein „Special Olympics - Herzschlag Kärnten“ einen Wettbewerb aus, bei dem sich das Team der Jauntaler gemeinsam mit Schülern in einem Wettbewerb messen werden, bei dem auch viel Prominenz aus Sport und Politik dabei sein wird und somit die Botschaft von gelebter Inklusion nach außen getragen werden soll.Der Inklusionsgedanke geht davon aus, dass jeder Mensch ein anerkannter und wertgeschätzter Teil der Gesellschaft ist - unabhängig von Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung oder Lebensalter. Ein wesentlicher Punkt ist die Förderung von aktiver Teilnahme und Selbstbestimmung im täglichen Leben. Das Programm „Unified Sports“ von Special Olympics vereint diese Grundsätze und bringt Sportinteressierte zusammen, egal welche Bedürfnisse jede und jeder einzelne hat. Das Gemeinsame steht in Vordergrund.