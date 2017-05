Johanna Kristof für die Junioren-Europameisterschaften im Einer qualifiziert

03.05.2017, 10:10 Uhr

Kristof bei Junioren-EM

Die Rudersektion des VST Völkermarkt nahm mit 28 Schüler- und Juniorenruderern an 33 Rennen teil. Die Ruderer erreichten dabei 34 Mal das Podium - mit 11 ersten, 12 zweiten und 11 dritten Plätzen.Von insgesamt 34 Podiumsplätzen wurden 18 in Finale-A-Läufen erzielt. Johanna Kristof qualifizierte sich mit ihren Leistungen für die Junioren-Europameisterschaften in Krefeld (D).Der Junioren-B-Doppelvierer des VST Völkermarkt mit Jakob Kup, Patrick Miklau, David Krassnig und Georg Gfrerer konnte an die guten Leistungen von Zagreb anschließen und gewann überlegen seine Rennen. Außerdem saßen diese vier Ruderer auch im ersten Kärnten-Achter, der ebenfalls an beiden Tagen überlegen gewonnen hat. In diesem Fünf-Achter-Bootefeld war noch ein zweiter Kärnten-Achter mit den drei Völkermarktern Simeon Modre, Noah Lacagnina und Johannes Mlinar am Start. Bei seinem ersten Rennen in dieser Zusammensetzung errang der zweite Kärnten-Achter am Samstag knapp den fünften Platz und am Sonntag den vierten Platz vor LIA Wien.

Neue Gesichter

Weitere Siege

Nächste Termine

Der neu zusammengesetzte Juniorinnen-B-Doppelvierer mit Anna Werzi, Annika Slamanig, Anna Ulrich und Sarah Plösch wurde am Samstag im Vorlauf Zweiter und am Sonntag im A-Finale Dritter. Auch hier waren zwei Boote am Start.Mit dem ebenfalls neu gebildeten Doppelvierer konnten Verena Baumann, Diana Causevic und Jacqueline Leidolf gemeinsam mit Lisa Riedl vom RV Nautilus Klagenfurt Rennerfahrung sammeln.Der Schüler-Doppelvierer des VST Völkermarkt mit Martin Gfrerer, Jakob Stornig und Thomas Pavlovic konnte gemeinsam mit Lorenz Werkl am Samstag und gemeinsam mit Sebastian Naschberger am Sonntag mit über 20 Sekunden Vorsprung überlegen den ersten Platz errudern.Martin Gfrerer und Jakob Stornig haben an beiden Tagen im Doppelzweier gewonnen.Der Juniorinnen-B-Doppelzweier mit Annika Slamanig und Anna Werzi hat am Sonntag das A-Finale gewonnen.Der Schülerinnen-Doppelvierer mit Leonie Burtscher, Lena Werkl, Emilia Obersriebnig und Lena Werkl konnte an beiden Tagen mit guten Leistungen überzeugen.Die VST Rudersektion nimmt am 6. und 7. Mai an der Int. DRV Juniorenregatta in München teil. Angeführt von Johanna Kristof wird die VST Sektion Rudern dort auch mit Anna Werzi, Annika Slamanig, Benedikt Koboltschnig und Georg Gfrerer an den Start gehen.