VST Völkermarkt: Top im Bezirk

20.04.2018, 12:18 Uhr

Vom siebten Tabellenplatz kämpfte sich die Kampfmannschaft unter die Top 3. Es bleibt jedoch weiterhin spannend.



Neue Spieler

VÖLKERMARKT (jj). Die Kampfmannschaft (KM) des VST Völkermarkt unter Kapitän Philipp Grilz und Trainer Kurt Stuck hatte einen sensationellen Start in die Saison. Auf den 3:0 - Heimsieg gegen Tabellenführer ATSV Wolfsberg folgte ein weiterer gegen den SAK Celovec/Klagenfurt, den sie 2:1 besiegten. Damit kletterten sie vom siebten Tabellenplatz auf den dritten. "Wir sind stolz auf unsere Mannschaft, die jetzt den dritten Platz belegt. Aber noch kann sich alles ändern. Es wird sicher eine spannende Liga bleiben, weil die Punkte der Mannschaften nahe zusammenliegen", erklärt Sektionsleiter Stefan Nuart. Er fügt hinzu, dass die Erfolge ohne ein so großes Team, das hinter der Mannschaft steht, nicht möglich wären und möchte sich besonders bei Familie Viednig bedanken, die das Herz des Vereins ist. Auch Trainer Kurt Stuck teilt Nuarts Meinung. "Noch liegen wir vorne. Aber der Tabellenplatz ist nicht alles. Mir ist vor allem wichtig, dass die Saison verletzungsfrei und ohne Unstimmigkeiten über die Bühne geht und wir auch in den nächsten Spielen gute Ergebnisse erzielen können", so Stuck.Seit der Winter- bzw. Sommersaison zählen auch Marcel Reichmann, Roman Adunka, sowie Eldar Lisic, der derzeit verletzt ist, zur Mannschaft. Auch Pascal Bierbaumer ist wieder zum VST zurückgekehrt. Den Verein gewechselt haben Alexander Lessnigg, Christopher Lobnig, Majdin Kaltak, Mario Presterl und Marko Soldo.

Nachwuchs



Zukunftspläne

Zur Sache:

Über 120 Nachwuchskicker werden in den elf Nachwuchs-Mannschaften des VST gefördert. Die U 14 und U 9 unter Nachwuchsleiter Hans Eberhard belegten Kärnten weit Platz zwei. "Mich würde es freuen, wenn in Zukunft wieder alle Altersklassen vertreten wären und wir auch mehr Damen zum Fußballspielen begeistern könnten", so Eberhard.In den nächsten ein bis zwei Jahren soll es einige Veränderungen der Infrastruktur im gesamten Verein, unter anderem im Fußballsektor, geben. "Der Kabinentrakt soll ausgebaut und der Fußballplatz modernisiert werden", verrät Obmann Karl Kienberger.27. April, um 19.00 Uhr, gegen Spittal/Drau23. Juni in der Eishalle Völkermarkt mit Kleinfeld-Turnier ab 10 Uhr, ab 19.30 Pubblic Viewing/Sportlerparty, Anmeldungen zum Turnier ab sofort möglich