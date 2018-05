An den Seen wird feste gefeiert

01.05.2018, 09:49 Uhr

Insgesamt acht Feste am Klopeiner See und am Turnersee sollen heuer Besucher in die Region locken.

Arbeitsgruppen um den See



Musik-Feuerwerk

ST. KANZIAN (sj). Im Vorjahr wurde die Marke "See Fest Feiern" ins Leben gerufen. Heuer startet der Tourismusverband St. Kanzian mit Leiterin Brigitte Matschnig also ins zweite Jahr dieser Veranstaltungsreihe und hat diese um einige Attraktionen erweitert (Details siehe "Zur Sache"). Im Zentrum der Veranstaltungen stehen die Schlagworte Musik, Kulinarik und Sport.Bei jedem der fünf Feste am Klopeiner See wird ein anderer Bereich des Sees bespielt, dafür wurden auch eigene Arbeitsgruppen mit den Betrieben eingerichtet. "Den ganzen See gleichzeitig bespielen, geht nicht", erklärt Eventmanagerin Margit Skias, die mit dem TVB die Seefeste organisiert. So spielt sich zum Beispiel das Sommer-Seefest an der Norduferpromenade ab, das Lichter-Seefest in der Unterburger Bucht und das Genuss-Seefest an der Westuferstraße.Erstmals findet heuer im Rahmen des Seefestes "See in Flammen" eine Österreich-Premiere statt: Das Feuerwerk um 23 Uhr wird in Kooperation mit der Antenne Kärnten zu einem Musik-Feuerwerk und läuft synchron mit Musik aus dem Radio.Im Rahmen des Sommer-Seefestes wird heuer erstmals der feurigste Grillmeister gesucht.Besonders stolz ist Tourismusregions-Chef Daniel Orasche auf die "Auferstehung" des Südkärnten Triathlon am 16. September nach 35 Jahren. "Wir haben bereits über 150 Anmeldungen", ist Orasche erfreut.

Budget verdoppelt



Heißer Ausblick

Seefeste am Klopeiner See:

Seefeste am Turnersee:

Für die Umsetzung des Seefest-Reigens wurde das Event-Budget verdoppelt. "Im nächsten Jahr wollen wir noch eins draufsetzen", verspricht Orasche.Nach dem letzten Seefest am 6. September soll es mit der Saison am und um den Klopeiner See aber noch nicht vorbei sein. Die Herbst-Saison soll laut Orasche in naher Zukunft auch ein Badehaus stärken, für das die Finanzierung bereits auf die Beine gesellt ist. 2020 oder 2022 will Orasche damit die Sauna-Weltmeisterschaft an den Klopeiner See holen.Familien-SeefestPfingstsonntag, 20. MaiGratis Eintritt für Kinder in der Walderlebniswelt und im Vogelpark. Köchin Tici Kaspar kocht am Nachmittag mit Kindern im "Sonnelino". Um 11 Uhr fällt der Startschuss zum Südkärntner LebenslaufSee in FlammenFreitag, 6. JuliMusik-Feuerwerk um 23 UhrSommer-SeefestFreitag, 27. JuliInszenierung im Stil der 1950er-Jahre, Austragung der 1. GrillmeisterschaftLichter-SeefestDienstag, 14. AugustLichtdesigner Markus Anders wird die Unterburger Bucht kunstvoll inszenieren. Beleuchtete Stege um den ganzen SeeMee(a)t & BeatSamstag, 21. JuliFamilie Picey lädt zum Barbecue-Grill am See mit der Blues & Country Band "Blue Chilis"Bierfest am Campingplatz BreznikSamstag, 28. JuliMöglichkeit zur Verkostung von über 40 verschiedenen Biersorten. Unterhaltung mit der Band "Carinthia Live"3. Kärntner Straßenkuchl-FestFreitag, 3. AugustGenüsslich unterhaltsames Treiben mit regionalen Schmankerln und "Solarkreis"Weitere Informationen über alle Seefeste im heurigen Jahr finden Sie im Internet unterDie Veranstalter weisen auf diezu den Seefesten am Klopeiner See und Turnersee hin, da allein "See in Flammen" im Vorjahr über 50.000 Besucher anlockte!