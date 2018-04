Bleiburger Personalleasing-Firma ist insolvent

23.04.2018, 21:31 Uhr

13 Dienstnehmer betroffen

Die Schulden betragen rund 340.560 Euro, die Aktiva belaufen sich auf 92.000 Euro. Eine Fortführung des Betriebes ist geplant. Ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent wurde bereits vorgelegt.Von der Insolvenz betroffen sind 13 Dienstnehmer und 21 Gläubiger. Als Ursachen der Insolvenz gibt Klein Fehlkalkulationen, den Wegfall eines Großauftrages, hohe Disponentenkosten, Forderungsausfälle und einen großen Schadensfall in Italien als Altlast an.