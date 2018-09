"Das Museum verbindet Kultur, Wirtschaft und Politik"

23.09.2018, 09:38 Uhr

2. Regionalitätspreis der WK Völkermarkt geht an das Werner Berg Museum.

Auszeichnung für Werner Berg Museum

SITTERSDORF. Gestern Abend fand im Vorfeld des 15. Sittersdorfer Weinfestes die Wirtschaftslounge der Wirtschaftskammer (WK) Völkermarkt unter dem Motto "Wirtschaft trifft Wein" in Sittersdorf statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch der zweite Regionalitätspreis der WK Völkermarkt verliehen.Die fünfköpfige Jury entschied sich heuer dafür, das Team des Werner Berg Museums in Bleiburg auszuzeichnen, das heuer sein 50-Jahr-Jubiläum feiert. Die Verbindung zwischen Kultur und Wirtschaft lässt sich leicht herstellen. "Das Museum hat einen sehr hohen Wirtschaftsfaktor in Bleiburg. Abgesehen von Arbeitsplätzen, sind wir auch Auftraggeber für heimische Betriebe", erklärt Museumsleiter Arthur Ottowitz. So flossen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten "etliche 100.000 Euro" in Instandhaltung und Umbau des Museums, wovon in erster Linie Betriebe aus der Region profitierten."Die Politik investiert ins Museum und das nutzt den Betrieben. Zudem nutzen die Besucher die Gastronomie und den Handel in Bleiburg", ergänzt Bürgermeister Stefan Visotschnig.

Team von Kunstvermittlern

Ausblick bis 2020

Um die Besucher kümmert sich ein ganzes Team von freiwilligen Kunstvermittlern, die Gruppen in vier Sprachen (deutsch, slowenisch, englisch und italienisch) führen können. Außerdem gibt es ein ebenfalls viersprachiges Audioguide-System, sowie eigene Audioguides für Kinder.Eine Stiftung kümmert sich um die Organisation der Ausstellungen, die Museumsführungen und auch Sponsoren - eine weitere Verlinkung zur Wirtschaft. "Ohne sie wäre vieles nicht möglich", sagt Stiftungsvorstand Raimund Grilc.Ottowitz gab bei der Preisverleihung bereits einen Ausblick auf die kommenden Jahre. So ist 2019 eine Ausstellung mit Käthe Kollwitz und Ernst Balluff geplant. Im Jahr der Landesausstellung 2020 werden die Bilder Werner Bergs Beiträgen von Manfred Deix gegenübergestellt. "Wir freuen uns darauf, bei der Landesausstellung dabei zu sein", so Visotschnig.Der Regionalitätspreis selbst wurde von Bildhauer Helmut Machhammer kreiert, dessen Werke im Skulpturengarten des Werner Berg Museums zu sehen sind. "Wir haben die besten Kulturarbeiter und es zeichnet uns aus, dass wir mit dem Herzen dabei sind", sagte Kulturstadtrat Marko Trampusch bei der Überreichung.Die Wirtschaftslounge wurde von Regionalmanager Peter Plaimer moderiert und von Aleks Rutar und dem Quintett Petzen musikalisch und stimmlich umrahmt. Unter den Gästen waren unter anderem WKK-Präsident Jürgen Mandl sowie zahlreiche Unternehmer und Polit-Vertreter aus der Region und darüber hinaus.