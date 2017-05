Fotos aus Holz als weiteres Standbein

06.05.2017, 16:46 Uhr

Erstes Foto für Oma

Weitere Produkte

Weitere Informationen:

"Die ersten Prototypen habe ich in der Fachhochschule in Villach hergestellt", erklärt Pototschnig. Dort studiert er berufsbegleitend Wirtschaftsingenieurwesen. Das allererste Foto stellte er für seine Oma her und es fand nicht nur bei ihr Gefallen. Mittlerweile bietet Pototschnig seine Dienste im eigenen Online-Shop und über Amazon an. Über 100 Bilder hat er über diese Vertriebswege bereits verkauft und sich nun einen eigenen Laser angeschafft. "Die Fotos sind ein beliebtes Geschenk, auch jetzt vor dem Muttertag", weiß Pototschnig.Doch nicht nur Fotos lassen sich auf diesem Weg herstellen. Der Student fertigt außerdem Schlüsselanhänger oder Untersetzer aus Holz mit eingebranntem Logo als Werbegeschenke für Vereine und Unternehmen her.Sich die Holzbilder selbst ansehen können Interessierte übrigens in Völkermarkt im Geschäft "Kreative Inspirationen" von Ines Krendl.www.holz-fotogravur.com