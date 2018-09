Mit Doppel-Felix zum vierten Uhren-Oscar?

11.09.2018, 17:00 Uhr

Habring2 sind zum vierten Mal beim Grand Prix der Uhrenindustrie nominiert.

Favorit in Fachkreisen

VÖLKERMARKT (sj). Mit dem älteren Bruder "Felix" gewannen Maria und Richard Habring von der Völkermarkter Uhrenmanufaktur Habring² 2015 ihren dritten "Uhren-Oscar". Heuer ist der "Doppel-Felix" beim Grand Prix der Uhrenindustrie in Genf (Grand Prix d'Horlogerie de Genève) nominiert.Bei diesem Grand Prix werden jedes Jahr die besten mechanischen Uhren der Welt ausgezeichnet. Insgesamt 72 Uhren in zwölf Kategorien sind nominiert. "Doppel-Felix" tritt wie sein älterer Bruder in der Katgeorie "Petite Aiguille" (kleiner Zeiger) an. Neben Habring² sind in dieser Kategorie Uhrenmarken wie Longines oder Ulysse Nardin nominiert. In Fachkreisen wird Doppel-Felix bereits jetzt als Favorit gehandelt.

Inhouse-Uhrwerk

Neues Datumsmodul

Kunden aus der ganzen Welt

Jubiläum 2019

Zur Sache:

Im Doppel-Felix tickt das Inhouse-Uhrwerk A11, das von Habring² entwickelt und produziert wird. Es ist bis heute das einzige in Österreich hergestellte Manufaktur-Kaliber. "Es war ein Riesenschritt zum Inhouse-Uhrwerk und er hat sich gelohnt", sagt Maria Habring. Das Unternehmen wurde dadurch unabhängig von externen Uhrwerkslieferanten.Neu ist bei Doppel-Felix (Doppel bezeichnet Doppel- oder Schleppzeigerchronographen, oft auch Rattrapante genannt) außerdem das Datumsmodul. "Viele Kunden wünschen es sich", so Habring.Stolz sind die Habrings darauf, bei den kleinen Uhrenmarken zu den Beständigsten zu zählen: "Wir bedienen eine Nische, die kontinuierlich wächst." Kunden aus der ganzen Welt kommen nach Völkermarkt, um sich im persönlichen Gespräch ihre Uhr maßanfertigen zu lassen. An Expansion denkt Maria Habring dennoch nicht: "Wir expandieren keinen Meter. Unser Team bleibt klein und familiär und jede Uhr geht durch unsere Hände."Außerdem schätzen Kunden die Greifbarkeit des "watch-couples" (Uhren-Paar) Habring: "Das macht uns aus."Sollten die Habrings tatsächlich den vierten Uhren-Oscar mit nach Völkermarkt nehmen, wäre dies ein fulminanter Start ins Jubiläumsjahr 2019, in dem das Unternehmen 15 Jahre alt wird. Ob der Coup gelingt, steht am 9. November 2018 fest. An diesem Tag werden die Sieger bekanntgegeben.Ab dem 28. September befinden sich alle nominierten Uhren auf einer Wanderausstellung beginnend in Venedig. Dann geht es über Hong Kong und Singapur nach Genf.