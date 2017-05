Schlossbergschänke hat neue Pächter

04.05.2017, 08:17 Uhr

Zwei Burgenländer haben gemeinsam die Griffner Schlossbergschänke gepachtet.

Überzeugt von der Idee

GRIFFEN. Seit dem Ostersonntag hat die Schlossbergschänke in Griffen wieder geöffnet. Die neuen Pächter, Markus Albero Grimmenstein, Burgherr der niederösterreichischen Burg Grimmenstein, und Koch Bernhard Greiner möchten die Gäste mit einfachen Snacks verwöhnen.Bei einem Kuraufenthalt in Kärnten wurde Grimmenstein darauf aufmerksam, dass für die Schlossbergschänke in Griffen einen neuen Pächter gesucht wird. "Er hat mich dann gleich gefragt, ob ich die Schänke mit ihm zusammen übernehmen will. Ich war sofort überzeugt von dieser Idee", erzählt Bernhard Greiner. Die Burgenländer bringen beide sehr viel Erfahrung in der Selbstständigkeit mit. Greiner ist bereits seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig. Seit 22 Jahren ist er selbstständig: "Da wir beide im Burgenland leben, wechseln wir uns immer ab. Drei Tage pro Woche bin ich hier vor Ort, die restlichen drei Tage ist Markus als Ansprechpartner für die Gäste da."

Einfache Speisen

ZUR SACHE:

Angeboten werden, seit die beiden die Schänke übernommen haben, einfache Speisen wie Würstchen, belegte Brote und Toast: "Wir möchten die Gäste gut verpflegen und dafür sorgen, dass sie sich bei uns stärken können, nachdem sie den Schlossberg erklommen haben", so Greiner.Die Schlossbergschänke kann auch für Feiern und Veranstaltungen gemietet werden. Der Pachtvertrag für die beiden Burgenländer laufe ein Jahr. Danach soll mit der Gemeinde neu verhandelt werden. Auch Willibald Hartl, Pächter des Freibades in Griffen, hat seinen Pachtvertrag für ein weiteres Jahr verlängert.Dienstag bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr (bis 26. Oktober)hat auch bei Schlechtwetter geöffnet