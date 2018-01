Sie will mit regionalen Produkten punkten

21.01.2018, 23:26 Uhr

Yasmin Fritz eröffnet am 27. Jänner ihr "lokal" am Völkermarkter Hauptplatz.

VÖLKERMARKT. Einfach, weil ihr die Gastronomie wirklich Spaß macht, war die Kühnsdorferin Yasmin Fritz (26) schon länger auf der Suche nach einem eigenen Lokal. Dass Fritz gerne in dieser Branche tätig ist, glaubt man ihr sofort, wenn man mit ihr spricht und sich von ihr ihren Lebenslauf erzählen lässt. Bereits neben der Schule arbeitete sie in der Gastronomie. Nach der Matura war sie Geschäftsleiterin im Mochoritsch-Eck am Klopeiner See und legte zusätzlich die Konzessionsprüfung ab.

Zur Sache: Eröffnung und Öffnungszeiten

Im Herbst des Vorjahres kam Fritz mit Isabella Werkl und Günther Hanschitz, den Betreibern des "Novello" am Hauptplatz in Völkermarkt, ins Gespräch. Der Rest der Geschichte dürfte zumindest den Völkermarktern bereits bekannt sein: Das "Novello" schloss am 13. Jänner endgültig seine Pforten, Werkl und Hanschitz orientieren sich beruflich neu.Am 27. Jänner eröffnet nun Yasmin Fritz das Lokal unter dem Namen "lokal" neu. Mit Waren vom Wochenmarkt und Getränken von Produzenten aus der Region will Fritz punkten. "Ich will die regionale Schiene vertreten. Deshalb auf der Name "lokal", er steht für heimische Produkte", erklärt Fritz. Neben Getränken will die Jung-Unternehmerin überbackene Brote und saisonale Schmankerln anbieten.Außerdem sind mehrere Events geplant, zum Beispiel gibt es am 31. Jänner ab 18 Uhr eine Autogrammstunde mit KAC-Spielern. "Es wird auch Weinpräsentationen und vor dem Sommer eine Präsentation von hausgemachtem italienischem Eis geben", verrät Fritz.Samstag, 27. Jänner, ab 18 UhrMontag bis Donnerstag 7 bis 22 UhrFreitag und Samstag 7 bis 24 UhrSonntag Ruhetag