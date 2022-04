Von Stadt auf Land in zehn Minuten: Die Erlebnisregion Graz lockt mit Ausflugszielen und schönen Touren.

"Lieber Frühling, ich wäre dann soweit!" Wer hat das in den letzten Tagen nicht schon einmal zu sich selbst gesagt. Die neue Erlebnisregion Graz vereint die Stadt selbst und 28 weitere Gemeinden aus den Bezirken Graz-Umgebung und Voitsberg.

Die idyllische Grazer Altstadt mit südlichem Flair bietet City-Feeling und öffnet gleichzeitig ihre Tore für Entdecker und Genießer. Topausflugsziele in atemberaubender Natur verwöhnen mit steirischen Gaumenfreuden, Kultur und purem Lebensgefühl. Von Stadt auf Land in zehn Minuten - das schafft nur die Erlebnisregion Graz.

Was für ein Genuss!

Die GenussHauptstadt Graz mit ihrem mediterranen Lebensgefühl steht für Genuss, Kultur und Design. Seien Sie im großen Wohnzimmer, unserer liebenswerten Altstadt, herzlich willkommen und freuen Sie sich auf viele Ausflugsziele in unserer Region. Besuchen Sie seltene Naturschauspiele und kulturelle Kleinode, die Sommerfrische der weltbekannten Lipizzaner oder schauen Sie beim Arnold Schwarzenegger Museum in Thal vorbei. Selbstverständlich werden Sie von steirischen Köstlichkeiten aus Küche und Keller geradezu verführt.

Neuer Ausflugsfolder

Tipp: Schmökern Sie im druckfrischen Ausflugsfolder der Erlebnisregion Graz und holen Sie sich viele Tipps für Wochenendausflüge. Wer weiß, vielleicht finden Sie schon bald Ihr neues Lieblingsplatzerl in unserer schönen Region.

Jetzt schalten wir in den nächsten Gang! 13 Genussrad-Touren bringen Aktivurlauber zu den schönsten Ausflugszielen rund um Graz. Mit viel Bewegungsabenteuer, Genuss auf zwei Rädern und vielen Ausflugsmöglichkeiten bringen wir Abenteuer, Spannung und Spaß in Ihren Alltag.

Unsere Wochenende-Tipps:

Lassen Sie sich von der neuen Homepage der Erlebnisregion Graz www.regiongraz.at inspirieren, denn unsere Ausflugsziele und Veranstaltungen genießen ist Urlaub für die Seele. Einzigartig ist zum Beispiel das Österreichische Freilichtmuseum in Stübing oder die Therme NOVA in Köflach, die St. Barbara Kirche - Hundertwasser in Bärnbach oder die bunte Ostervielfalt in Frohnleiten. Ebenfalls sind der Österreichische Skulpturenpark in Premstätten und die einzigartige Ausstellung "The Mystery of Banksy" im Grazer City-Park wunderbare Ausflugsziele.

Unsere 10 Top-Ausflugsziele für den Frühling:

Österreichisches Freilicht-museum Stübing Lipizzanergestüt Piber Österreichischer Skulpturenpark in Premstätten Quellenwege in St. Radegund bei Graz Kesselfallklamm in Semriach The Mystery of Banksy im City-Park Graz Erlebnisweg sebastian RELOADED® in Laßnitzhöhe Planetenwanderweg in Eggersdorf bei Graz Steirarodl in Modriach Ostern nach „Frohnleiten Art“

Kontakt:

Tourismusverband Region Graz

Messeplatz 1/Messeturm

8010 Graz

T +43 316 8075-0

info@regiongraz.at

www.regiongraz.at

