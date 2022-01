Ab Jänner 2022 wird im in[s]ich - Refugium für Körper, Geist und Seele - wieder Yoga angeboten. Egal ob Anfänger oder erfahrener Yogini, alle sind herzlich willkommen!

Yoga beschreibt den Zustand von klarem Geist und kräftigem Körper und den Weg dorthin. Thomas Obermeier gestaltet den Unterricht nach diesem ganzheitlichen Ansatz: Körper, Geist und Seele kommen in Einklang. Atemübungen (Pranayamas) werden mit Körperübungen (Asanas) kombiniert. Dadurch stärkt der Praktizierende seine Koordinationsfähigkeit, Flexibilität, Kraft und Ausdauer seiner Muskulatur, bringt seinen Stoffwechsel in Schwung, beugt Erkrankungen vor und stützt den Halte- und Bewegungsapparat. Im entspannenden Teil kommen Körper und Geist zur Ruhe. Vitalität und Konzentration werden gestärkt, innere Gelassenheit und Selbstbewusstsein können wachsen. Gerade in dieser Zeit kann Yoga helfen, gestärkt, resilient und selbstbewusst in die Zukunft zu blicken.

Räume zur Verfügung

Sie suchen einen Raum für Behandlungen, Therapien, Coaching, Vorträge, Seminare, Workshops? Im in[s]ich stehen unterschiedliche Räume in angenehmer Atmosphäre zur flexiblen Nutzung für Sie bereit.

Yoga-Anmeldung/Infos zu den Räumen: thomas@insich.co.at oder 0699/19064713