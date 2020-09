Das Weinfest der Weinfreunde CVC Lipizzanerheimat ging in der umgebauten Rathauspassage über die Bühne.

KÖFLACH. Corona hat in Köflach vieles absagen lassen, vom Magdalenakirtag bis zum Lipizzaneralmabtrieb. Doch zum Glück nicht alles. Und so luden die Weinfreunde CVC Lipizzanerheimat unter ihrem neuen Obmann Edi Dittmer zu einer Premiere, zum ersten Köflcaher Weinfest in der umgebauten Rathauspassage. Dieses Fest ist gleichzeitig die Nachfolgeveranstaltung zur jahrelangen Weinnacht in der Sparkasse.

Limitierte Gästezahl

Dank Corona waren nur 250 Gäste zugelassen, die Weinfreunde hätten das Doppelte an Eintrittskarten verkaufen können. Diese Gästeschar, angeführt von Bgm. Helmut Linhart, genoss nicht nur die köstlichen Weine von 16 Winzern aus dem Burgenland, Slowenien und der Steiermark, sondern auch Käseköstlichkeiten der Berglandmilch, gastronomische Schmankerln der heimischen Wirte wie Reinisch oder Preschan oder auch Mehlspeisen. Für die Musik sorgten die "Irrwurzler".

"Die Winzer und Serviceleute trugen Masken, jedem Gast war ein Sitzplatz zugewiesen und wir hatten eine eigene Corona-Beauftragte", so Dittmer, der hofft, im nächsten Jahr ein größeres Fest veranstalten zu können.