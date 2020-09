Joachim Sinnitsch kaufte mit dem Erlös seines Weltrekordversuchs einen "Defi" für die Sommerrodelbahn.

EDELSCHROTT. Wer den "Bratwurst Jogi" kennt, weiß, dass er ein großes Herz hat. Und so stellte er den Erlös seines Weltrekordversuchs vom Vorjahr in Voitsberg, wo er mit 33 Stunden den Weltrekord im Dauergrillen aufstellte, für einen guten Zweck zur Verfügung. Exakt 2.365 Euro kamen dabei zusammen, genug Geld, um einen Defibrillator zu kaufen und diesen bei der neuen Sommerrodelbahn in Modriach aufhängen zu lassen. Ein "Defi" kann bei Herzstillstand Leben retten. "Wird damit nur ein Menschenleben gerettet, hat sich das Ganze voll ausgezahlt", so Joachim Sinnitsch, der bei der offiziellen Übergabe auch Bgm. Georg Preßler einlud. Dieser bedankte sich für die Großzügigkeit.