„Treffpunkt Michaeliplatz“ hieß es am Freitag, 4. September 2020, um einen gebürtigen Voitsberger bei seinem überaus stimmungsvollen Auftritt zu begleiten.

Organisiert vom Stadtmarketing Voitsberg unter Frau Mag. Evelyne Oswald wohnten diesem Auftritt unter vielen Gästen auch Bgm. Bernd Osprian, Vizebgm. Kurt Christof und Stadträtin Christine Hemmer bei.

Mit seiner charismatischen Ausstrahlung und besonderen Stimme machte er den Auftritt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Es ist unverkennbar, dass er seine Leidenschaft zur Musik zu seinem Beruf gemacht hat.

Christian Zach steht seit mehreren Jahren auf der Bühne und war mit namhaften Bands, als Sänger und Musiker im In- und Ausland erfolgreich unterwegs. Mit dem Schlagerduo „Herztattoo“ hat er viele Radio- und DJ Chart Platzierungen in Österreich und Deutschland erreicht. Wochenlang belegten sie mit dem Song „Fifty Dates der Leidenschaft“ Platz 1 in den “Offiziellen Austria Party & Schlager Charts“.

In erster Linie präsentiert sich Christian Zach als Solokünstler live auf der Bühne.

Zusätzlich gibt es auch Auftritte mit Begleitmusikern und Band. Ob bei Open Airs, Zelt- und Stadtfesten, Galaveranstaltungen und in Tanzlokalen.

Mit Christian Zach hat man für jedes Event die richtige Wahl getroffen.

Text und Fotos: Walter Ninaus