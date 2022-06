Stefan Maier und Los Angeles, das ist mittlerweile eine besondere Verbindung. Bei der renommiertesten Musik-Messe der Welt, der NAMM-Show, betreute der Rosentaler Haus der Musik-Chef den "daCarbo"-Stand. Und mit dem Schweizer Andi Keller plant Maier einen Music-Store in Los Angeles aufzuziehen.

ROSENTAL. Seine Freundschaft zu den Weltstars Skip Martin und Arturo Sandoval ist mittlerweile schon legendär und brachte Stefan Maier schon sensationelle Erlebnisse ein. Mit der Carbon-Trompete, die er und sein Vater Toni Maier entwickelt haben, und ganz speziellen Mundstücken mischt der Rosentaler Haus der Musik-Chef, der kürzlich beim "Fuxi" seinen 40. Geburtstag feierte, die internationale Musikerszene auf.

Musiker Jeremy Turgeon war begeistert, sowohl vom Mundstück als auch von der Carbon-Trompete.

Stand auf der NAMM-Show

Bei der renommiertesten Musikmesse der Welt, der NAMM-Show in Los Angeles, ist die Firma "daCarbo", die diese Trompeten herstellt und vertreibt, immer mit einem Stand vertreten. Und da traf sich Stefan Maier wieder mit "Who is who" der Trompeter-, Posaunen- und Flügelhornszene. So half ihm Duane Smith, der Trompter der Fuzz-Band, beim Aufbauen des Standes. Einen Tag vorher war Maier bei einem Workshop in Pasadena und traf dort Jeff C. Lewis, den einzigen weißhäutigen Trompeter, der regelmäßig mit Michael Jackson zusammen spielte. Auf der NAMM drehte der Sender "VYS" ein Video mit ihm, Musiker wie Gregory John und Jeremy Turgeon waren wegen Maiers Mundstücke restlos begeistert.

Treffen mit Sandoval

Mit Arturo Sandoval traf sich Maier beim "Via Allora", einen der besten Italiener in Beverly Hills, und dort versprach ihm der Superstar seine Unterstützung, sollte Maier wirklich seinen Plan umsetzen. Denn der Weststeirer plant mit "daCarbo"-Chef Andi Keller aus der Schweiz einen Music-Store in Los Angeles aufzumachen. "Das Headquarter in Rosental - Rose Valley -, eine Zweigstelle in Los Angeles, das klingt doch gut", muss Maier selbst lächeln.

Videodreh mit dem Sender "VQS" auf der Musikmesse NAMM in Los Angeles

Aber die Sache ist schon weit gediehen, denn es gibt bereits eine Kooperation mit einem Instrumenten-Studio in New York, das die in Los Angeles verkauften Instrumente passend adaptieren würde, auch der Standort ist schon fix. Nur den Namen des Stores wollte Maier noch nicht verraten. Und so versprach Sandoval, dass er bei der Eröffnung des Stores nicht nur Regisseur und Schauspieler Clint Eastwood, sondern halb Hollywood mitbringen würde. Sandoval komponierte die gesamte Filmmusik von "The Mule", wo Eastwood die Hauptrolle spielte und weltweit Nummer 2 in den Kino-Charts war. Mit von der Partie wird auch Andy Garcia sein, der die Hauptrolle im Hollywood-Film "Die Jazz Connection" über das Leben von Arturo Sandoval spielte, seither sind sie die besten Freunde.

Einzigartiges Konzept

"Wie und wann das Ganze abläuft, entscheiden ich und meine Familie in den nächsten Monaten", so Maier. Geplant ist, dass er alle zwei Monate 14 Tage in den Staaten weilt. "Ich möchte dort das gleiche Konzept aufbauen wie in Rosental. Denn diese Box mit Kameras, Lautanalyse und High-Tec-Computern, die wir in Rosental haben, ist einzigartig. So wie man beim Kauf eines Laufschuhs eine genaue Bewegungsanalyse bekommt, so erhält man bei mir beim Erwerb eines Instruments eine ähnliche Analyse."

Stefan Maier und Los Angeles. Es ist fast schon so wie seine zweite Heimat.

