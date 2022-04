Die Köflacher Künstlerin Raymonde Marcher Greinix rief vor einigen Monaten eine Spendenaktion zugunsten des Tierheims Franziskus in Rosental ins Leben. Am 24. April können alle gespendeten Kunstwerke besichtigt und erworben werden.

KÖFLACH. Das Tierheim Franziskus war auch in der Pandemie oftmals Retter in der Not für viele Tiere, braucht aber dringend Spenden, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Die Köflacher Künstlerin Raymonde Marcher Greinix rief zu einer Spendenaktion auf und hatte damit viel Erfolg. Denn zahlreiche Künstler:innen spendeten wunderbare Werke für die Charity-Kunstauktion. Auf Facebook und Instagram werden die Bilder und plastischen Objekte bereits vorgestellt und zum Kauf angeboten.

Ausstellung der Werke

Um Menschen auch außerhalb des Internets die Möglichkeit zu geben mitzubieten, veranstaltet Marcher Greinix in ihrem Atelier und Garten eine Ausstellung der Werke. Am 24. April haben alle interessierten Kunst- und Tierliebhaber:innen von 10 bis 17 Uhr die Gelegenheit, die Kunstwerke zu besichtigen und zu erwerben. "Helfen und sich selbst oder den Liebsten eine Freude machen mit einem großartigen Kunstwerk. Schauen Sie doch vorbei", sagt Marcher Greinix. Der gesamte Erlös dieser Auktion geht ans Tierheim Franziskus in Rosental.

Diese Künstler:innen haben ein Werk gespendet: