Das Kultur- und Stadtmarketing Voitsberg unter Frau Mag. Evelyn Oswald verzauberte am Freitag, 21. August 2020 die Voitsberger Innenstadt musikalisch durch das Engagement von „Lilly Naneen und den Gigolos“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Michaeliplatz“ vor zahlreichen begeisterten Besuchern.

Eine nostalgische Reise in die Vergangenheit mit wunderbaren Melodien der 20er-50er Jahre. Ob Marlene Dietrich, Zarah Leander, die Comedian Harmonists, Hildegrad Knef, Margot Hielscher, Fritzi Massary und anderen. Viele der Titel sind heute noch bekannt.

Mit Fingerspitzengefühl und Kreativität näherten sich die Kompositionen, die damals zumeist mit großen Tanzorchestern begleitet wurden, und interpretieren sie neu. Sie ließen alte Schlager, die in vielen Fällen ihren Ursprung in der amerikanischen Swing-Ära haben und mit deutschen Texten unterlegt wurden, wiederaufleben und in Erinnerung rufen.

Nächste Veranstaltungen am Michaeliplatz:

28.August um 19 Uhr - „Sir“ Oliver Mally

4.September um 18 Uhr – Christian Zach

11.September um 19 Uhr – Dominik Ofner

25.September um 18 Uhr – CD-Präsentation Voitsberger Jagamusi/Mooskirchner

Text und Fotos: Walter Ninaus