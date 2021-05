Markus Kern vom Schneiderwirt Trio, Markus Zettl vom Gleinalm Sound und David Traumüller von den "Granaten" pilgerten mit viel Musik.

KAINACH. Originelle Idee von drei bekannten Musikanten aus dem Bezirk Voitsberg. Markus Kern, Markus Zettl und David Traumüller pilgerten drei Tage lang zu Fuß von der Sommeralm bis nach Mariazell. Begleitet wurde das Trio von Diakon Anton Eisner aus Afling und der Familie Murg aus Kainach.

Instrumente bei jeder Einkehr

Nach dem Start auf der Sommeralm gab es den ersten Halt beim legendären Musikantenwirt am Straßegg, wo natürlich eine musikalische Einlage nicht fehlen durfte. Danach ging es weiter Richtung Schanzsattel, Stanglalm bis nach Mitterdorf im Mürztal, am Hundskopf wurde genächtigt. Am zweiten Tag ging es Richtung Rotsohlalm, hohe Veitsch bis zum Niederalpl, bevor die Pilger über den Herrenboden am Sonntag in Mariazell ankamen. Dort feierte Diakon Eisner einen Wortgottesdienst. "Das Schöne an dieser Wallfahrt war, dass wir bei jeder Einkehr Instrumente vorgefunden haben, die wir selbstverständlich gleich angespielt haben", erzählt Traumüller.