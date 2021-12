Die Voitsbergerin Natalie Holzner singt im Rahmen von "Weihnachten mit Andy Borg" gemeinsam mit weiteren Top-Stars wie Semino Rossi, Nik P. oder Bernhard Brink.

VOITSBERG. Am Stefanietag, am 26. Dezember, ist es soweit. Andy Borg präsentiert im TV auf SWR um 20.15 Uhr seine Weihnachtsshow. Neben der Voitsbergerin Natalie Holzner singen auch Semino Rossi, Nik P., "voXXclub" und Bernhard Brink.

Song gemeinsam mit Borg

"Andy Borg ist ein großartiger Entertainer und wir hatten unglaublich viel Spaß bei der Aufzeichnung", schwärmt die Voitsberger Schlagersängerin. Holzner wird in der Show gleich mehrmals zu erleben sein und einen Song sogar mit Gastgeber Borg gemeinsam singen. Mit dabei hat sie ihre brandneue Winter-Ballade, mit der ihr soeben eine Sensation gelungen ist.

Nachdem all ihre letzten Songs in den Top 10 der Airplay-Charts gelandet waren und Holzner seit dem letzten Jahr in vielen TV-Shows wie der Starnacht am Wörthersee, "Wenn die Musi spielt" oder "Zauberhafte Weihnacht" zu Gast war, ist ihre neue Single "Alles leuchtet" das aktuell meist gespielte österreichische Weihnachtslied im Radio. Auch ORF-Moderator Jan Matejcek gratulierte dem Energiebündel letzte Woche in der ORF2-Sendung "Guten Morgen Österreich" zu diesem Erfolg, als sie dort den Song live mit zwei Musikern zum Besten gab.

Im Stadttheater Leoben

Im dazugehörigen Musikvideo, das vor Kurzem im MDR seine große TV-Premiere in Deutschland feierte, fand die Künstlerin im Stadttheater Leoben den idealen Drehort. Auch Richard Lugner ist von Holzners Hit angetan und lud die Sängerin ein, den Song zu präsentieren, während der große Weihnachtsbaum in der Lugner City eingeweiht wurde.

Nach einem intensiven Jahr freut sich die Sängerin auf ein paar ruhige Festtage im Kreise ihrer Lieben, bevor sie 2022 gleich zwei Mal in Rosental auftritt. Die Sendung "Weihnachten mit Andy Borg" ist am 26. Dezember um 20.15 Uhr auf SWR zu sehen.



Das könnte dich auch interessieren:

Schlagerstar sorgt als Chorleiterin für neue Töne