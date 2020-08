In Voitsberg finden regelmäßig während der Sommermonate Konzerte im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Michaeliplatz“ statt.

Ein Höhepunkt dieser Serie war der Auftritt von „Sir“ Oliver Mally & Friends. Er lebt für den Blues, und seine Leidenschaft ist ungebremst. Und wenn Oliver Mally für etwas brennt, dann ist das Feuer zur Freude aller Bluesfans nicht zu löschen. Mit 15 Jahren bekam Mally seine erste Gitarre und ging seinen eigenen Weg, der ihn abseits von Gitarristen-Klons durch seinen ganz persönlichen Stil buchstäblich zum "Sir" wachsen ließ. Dass er sich von seinem Weg nie abbringen ließ, wird mittlerweile international honoriert. Die International Songwriting Competition (ISC) aus den USA hat Mallys Song "Devil’s Gone Fishing" tatsächlich unter die 16 (!) Finalisten in der Kategorie "Blues Song of 2018" gewählt – beginnend bei 19.000 Songs in allen Kategorien.

Bestens organisiert vom Kultur- und Stadtmarketing Voitsberg unter Frau Mag. Evelyne Oswald dankten die begeisterten Besucher, darunter der Voitsberger Bürgermeister Mag. (FH) Bernd Osprian und die Stadträtin Christine Hemmer, mit viel Applaus.

Nächste Veranstaltungen am Michaeliplatz:

4.September um 18 Uhr – Christian Zach

11.September um 19 Uhr – Dominik Ofner

25.September um 18 Uhr – CD-Präsentation Voitsberger Jagamusi/Mooskirchner

Text und Fotos: Walter Ninaus