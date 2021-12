Die Voitsbergerin Heidemarie Kipperer ist Präsidentin der "Child & Family Foundation" und organisierte mit der Firma "Onesens" eine Charity-Aktion für Pflegekräfte.

VOITSBERG. Mit einer österreichweiten Weihnachtsaktion setzen die "Child & Family Foundation" und "Onesense" ein Zeichen für die Pflegekräfte des Landes. Der wohltätige Grazer Verein und der Nahrungsergänzungsspezialist schenken ihnen als Dank für ihren unermüdlichen Einsatz in der Pandemie mehrere tausend Pakete des "All-in-One Drinks" zur Stärkung des Immunsystems.

Für viele Pflegekräfte

Diese Drinks werden auf die Pflegekräfte der Diakonie in ganz Österreich aufgeteilt. Auch jene, die im organisatorischen und pädagogischen Bereich arbeiten sowie die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Vorarlberg kommen in den Genuss dieses hochkonzentrierten Vitaminpräparats.

"Es ist mir eine Herzensangelegenheit, all jenen etwas Gutes zu tun, die sich jeden Tag für Menschen im Alter, Menschen mit Behinderungen und Menschen in besonders belastenden Situationen einsetzen", erklärte die Voitsbergerin Heidemarie Kipperer, Obfrau der "Child & Family Foundation". "Die großzügige Spende unseres Kooperationspartners Onesense kommt genau zum richten Zeitpunkt, um all diesen Helferinnen und Helfern etwas zurückzugeben."

Pflegereform ist nötig

"Mit Corona erleben auch wir in der Diakonie, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Überlastungsgrenze sind. Es braucht eine umfassende Pflegereform, um Pflegepersonen im Beruf zu halten", betont die Direktorin der Diakonie Österreich, Maria Katharina Moser. "Wir freuen uns sehr über diese Weihnachtsaktion."

Info über den Verein "Child & Family Foundation":

Die "Child & Family Foundation" ist ein karitativer Verein mit Sitz in Graz, der sich unter dem Motto "Bildung. Chancen. Zukunft." international für die Unterstützung und Förderung bedürftiger Kinder, Jugendlicher und Familien einsetzt. In den vergangenen Jahren konnte der Verein rund 200 Bildungs- und Hilfsprojekte in über 40 Ländern umsetzen und auf diese Weise das Leben von Tausenden Kindern und deren Familien zum Positiven verändern. Mehr auf childandfamily.foundation



