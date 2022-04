Die Mooskirchner Senioren vom Seniorenbund besuchten "Posch's Nostalgiewelt und Christine's Garten der Lebensfreude und waren vom Ausflug in die Südoststeiermark restlos begeistern.

MOOSKIRCHEN. Die Mitglieder des Seniorenbunds Mooskirchen besuchten "Posch's Nostalgiewelt", eine einzigartige, interessante und liebevoll gestaltete Ausstellung mit über 1000 Teddybären und Puppen, Krügen und Trinkgefäßen, antike Radios, Uhren, Plattenspieler, Fahrzeuge ab Beginn der Motorisierung und als weithin sichtbares Highlight eine Antonov An-2, die im Sommer 1997 die Welt umrundete, auf 800 m2.

Technik als Steckenpferd

Johann Posch, gelernter Gärtner und Landwirt, sammelte ein Leben lang und interessierte sich für alles. Die Technik, die sich in den letzten 200 Jahren rasant entwickelte, hat es ihm besonders angetan, die Funktion des Telefons, des Morsens, die ersten Tonaufnahmen mit Walzen und die Elektromotoren. "Das Pferd frisst keinen Gurkensalat", waren die ersten Worte, die am 26. Oktober 1861 Johann Reis mit seinem Fernsprecher in den Physikalischen Verein in Frankfurt übertrug.

Problem Erdöl gelöst

Das Problem Erdöl hat Posch bereits gelöst. Vor den Mooskirchnern erzeugte er Wasserstoff und erklärte, dass bei dessen Verbrennung als "Abgas" reines Wasser entsteht. Mit einem Papiertrichter ließ er danach eine Schallplatte spielen und mit zwei Beilagscheiben und einem Wettex-Streifen Batteriestrom erzeugen.

Christine's Garten der Lebensfreude

Vor dem Mittagessen in Feldbach fand die angeschlossene Gärtnerei regen Zuspruch. Auf allgemeinen Wunsch besuchte man auch "Christine's Garten der Lebensfreude". Der erwachende Frühling war in diesem 3.000 m2 großen Garten in liebenvollen Details an allen Ecken und Enden zu sehen. Der Garten kann ganzjährig besucht werden.

