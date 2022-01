Rund 70 Demonstranten fanden sich am Dienstag in der Früh vor der Volksschule Voitsberg ein, um eine öffentliche Versammlung abzuhalten. 40 Polizisten und weitere 20 Ordnungskräfte sicherten den Schauplatz ab.

VOITSBERG. "Love 3", das erste Voitsberger Autokennzeichen vor dem Platz der Volksschule Voitsberg ließ noch Gutes erahnen. Und von Liebe wurde dann auf der Demo-Bühne auch viel gesprochen. Von der Liebe zu den Kindern, von Gefühlen für Kinder, von Angstfreiheit und von Souveränität durch das Volk. 70 Demonstranten kamen zu dieser öffentlichen Versammlung am Dienstag in der Früh, die bis kurz vor 9 Uhr dauerte.

Test bei Minusgraden

Anlassfall für diese Demonstration war der neunjährige Jason, der im Freien bei Minusgraden einen Test schrieb, nachdem der Vater mit der Klassenlehrerin der Volksschule Voitsberg sich so vereinbart hatte, allerdings vom schreibenden Buben Fotos machte und sie öffentlich machte.

Ein umfangreiches Exekutivaufgebot von 40 Polizisten und 20 weiteren Ordnungskräften sicherte am Dienstag ab 6 Uhr den Platz vor der Volksschule ab, außerdem wurde eine Schutzzone von rund 50 Metern errichtet, welche die Demonstranten nicht betreten durften. Die Veranstaltung lief völlig friedlich ab, der Tenor der Rednerinnen und Redner bzw. der Demonstranten war, die Kinder nicht länger mit "unsinnigen Corona-Maßnahmen wie Maskentragen und anderen Restriktionen zu quälen". Untermalt wurden die Forderungen mit Transparenten, Trommeln und Pfeiferln.

Schulweg wurde abgesichert

Die Eltern brachten ihre Kinder teilweise auf "Umwegen" in die Schule, teilweise ließen sie ihre Kinder zu Hause. Jedes Kind wurde an der Schultür von den Lehrerinnen extra begrüßt. Reden sei ganz wichtig, so die Pädagoginnen, auf die - wie auch auf Direktorin Margret Riedl - eine Flut an Hasspostings und Anforderungen einprasselte.

Im Vorfeld hatte es mehrere Sitzungen mit der BH Voitsberg, der Bildungsdirektion, der Exekutive und Vertretern der Schule gegeben. Am Dienstag waren mehrere Schulpsychologen vor Ort, der Schulweg der Kinder wurde abgesichert und zum Teil verlegt, die Schulbusse umgeleitet und die Schule hatte schon um 6.45 Uhr geöffnet. Hermann Zoller und Bernhard Just von der Bildungsdirektion Steiermark waren ebenso vor Ort wie BH Hannes Peißl. "Wir haben mit den Pädagoginnen den Fall aufgearbeitet", sagte Just. "Wir haben keine dienstrechtlichen Verfehlungen festgestellt, wenngleich die Situation unglücklich war."

Schulkonferenz zur Aufarbeitung

Zoller gab an, dass gerade Schulen in Corona-Zeiten extrem gefordert, teilweise auch überfordert sind. "So eine Situation wird auch nicht mehr vorkommen. Aber man muss immer betonen, dass das Lehrpersonal den Vater mehrmals auf die Vorschriften aufmerksam gemacht hat."

Zoller und Just erklärten unisono, dass die Schulaufsicht mit dem größtenteils sehr jungen Lehrpersonal die Vorkommnisse in einer Konferenz aufarbeiten werde. "Es ist absolut verzichtbar, dass Schulkinder auf ihrem Schulweg mit Lautsprechern beschallt werden und ein massive Aufgebot an Polizei sehen müssen", sagte Zoller.

BH Hannes Peißl erklärte, warum er die Demonstration zuließ. "Das Versammlungsrecht in Österreich ist sehr komplex und es müssen schon sehr besondere Umstände zusammenkommen, um eine Demonstration zu verbieten." Außerdem würden die Demonstranten trotzdem kommen und müsste so eine Versammlung dann polizeilich auflösen. "Das ergäbe noch viel mehr Wirbel."

P.S. Für Mittwoch Abend ist in Voitsberg ein weiterer Spaziergang mit Kundgebung am Voitsberger Hauptplatz geplant.

