Im Jahr 1960 wurde der Grundstein für das heutige 60-jährige Bestehen der Burghofspiele Voitsberg gelegt. Das mittlerweile in der Kulturlandschaft Voitsberg zur Tradition gewordene Sommertheater wurde im Laufe der Jahre durch ein breites Angebot an Produktionen erweitert.

VOITSBERG. Im Jahr 2020 feiern die Burghofspiele Voitsberg gemeinsam mit ihrem treuen Publikum dieses Jubiläum mit vielen Specials. Was damals mit einem Chorkonzert des AGV Eintracht Voitsberg auf der Bühne der Burgruine Obervoitsberg begann, ist heute ein mittelgroßer Verein mit etwa 50 aktiven Mitgliedern und vielen Unterstützern. Auch Personen des öffentlichen Lebens, wie der ehemalige Bürgermeister der Stadtgemeinde Voitsberg, Ernst Meixner, standen in der Vergangenheit auf der Bühne.

Die Burghofspiele blicken auf eine Vielzahl an Produktionen zurück. Das Sommertheater, das heute noch das Herzstück des Vereins ist, bekam im Laufe der Zeit Geschwister. So bietet man dem Publikum das Kabarett in den Stadtsälen oder das Krimidinner im Burgrestaurant Obervoitsberg als kleinen Happen unter dem Jahr an.

Im Jubiläumsjahr 2020 wollen die Burghofspiele Voitsberg mit besonderen Produktionen gemeinsam mit dem Publikum feiern und danke sagen. "Wir möchten uns bei unserem Publikum bedanken, das das beste Publikum ist, was man sich als Schauspieler wünschen kann", bekräftigt Obfrau Kristina Flecker.

Jubiläumsjahr

Im März läutet ein "Best of HaKö" im Dachbodentheater Voitsberg das Jubiläumsjahr ein. Thomas Vollmann und Christian Andrich präsentieren dabei die lustigsten Sketche aus vielen Jahren Kabarett. Im Sommer geht es dann weiter mit dem großen Sommertheater auf der Burgruine Obervoitsberg. Nach einer kurzen Pause kommt im September "Der Herr Karl", inszeniert von Thomas Vollmann, auf die Bühne. Zum Lachen in den Keller gehen die Burghofspiele dann im November mit den Kabarett in den Stadtsälen Voitsberg. Abgerundet wird das Jahr dann mit einer Premiere: Eine Aufführung der "Weihnachtsgeschichte" für die ganz Kleinen im Dezember.