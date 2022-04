Eine 84-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Voitsberg erlitt Samstagvormittag, 9. April 2022, bei einer Kollision mit einem Pkw, gelenkt von einem 63-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg, schwere Verletzungen.

KÖFLACH. Heute Samstag, gegen 9 Uhr, fuhr ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg auf der Seestraße in Richtung der Packer Straße (B70) und hielt sein Fahrzeug eigenen Angaben zufolge an der Kreuzung Seestraße/Packer Straße an. Zur selben Zeit fuhr eine 84-Jährige – ebenfalls aus dem Bezirk Voitsberg – auf der Packer Straße von Köflach kommend in Richtung Pichling.

In Fahrzeug eingeklemmt

Laut Angaben des Pkw-Lenkers verringerte die 84-Jährige die Fahrgeschwindigkeit und signalisierte mit dem Fahrtrichtungsanzeiger, dass sie nach rechts abbiegen wolle. Der 63-Jährige fuhr daraufhin in den Kreuzungsbereich ein, wo es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der Pkw der 84-Jährigen kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Köflach mussten die 84-Jährige, die im Fahrzeug eingeklemmt wurde, aus dem Pkw befreien. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und lieferte die Schwerverletzte anschließend in das Unfallkrankenhaus Graz ein. Der 63-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.

