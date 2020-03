Am Donnerstag, 5. März 2020 um ca. 16:45 Uhr kam es in der Reselgasse in Voitsberg zu einem Küchenbrand. Die Bewohnerin hatte Kochgut auf den E-Herd gestellt und hielt sich dann für kurze Zeit in einem anderen Raum auf.

Plötzlich vernahm sie Brandgeruch und stellte fest, dass das aufgestellte Kochgut zu brennen begann und die Küche und restliche Wohnräume stark verraucht waren. Sie begab sich sofort ins Freie.

Ein Nachbar verständigte die Einsatzkräfte. Ein Atemschutztrupp der FF Voitsberg begab sich in die Wohnung und entfernte den Brandherd, bestehend aus zwei Pfannen.

Das Feuer griff zum Glück nicht auf das Inventar über, sodass der Brand nur lokal im Herdbereich herrschte und selbst erlosch.

Mit einem Drucklüfter wurden die Wohnräume wieder rauchfrei gemacht und der Bereich des Brandes mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, sodass die Bewohnerin wieder in das Haus zurückkehren konnte.

Die laut Alarmplan mitalarmierte FF Krems war mit Mannschaft und einem Atemschutztrupp als Reserve am Einsatzort.

Verletzt wurde niemand.

Eingesetzt unter Einsatzleiter HBI Bernd Unger waren insgesamt 32 KameradInnen der Feuerwehren Voitsberg und Krems, 2 Sanitäter des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach sowie 2 Beamte der PI Voitsberg.

Text und Fotos: Walter Ninaus/FF Voitsberg