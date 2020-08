Am Mittwoch "landeten" vier der fünf Stallhofner Störche wieder in der Heimat.

STALLHOFEN. Am Vormittag wurden die drei Jungstörche, die in Stallhofen während eines Unwetters schwer verletzt worden waren, und auch die angeschossene Altstörchin von Josef Haberl wieder nach Stallhofen gebracht. Papa Storch verfolgte diese Aktion mit Argusaugen und quittierte die Rückkehr seiner Familie mit lautem Geklapper.

Kugel im Körper

Die angeschossene Altstörchin wird weiterhin beobachtet. Wenn die Kugel nicht weiterwandert, kann der Storch damit überleben und natürlich auch fliegen. Das vierte Jungtier, welches durch Hagelschlossen der Flügel gebrochen wurde, verbringt den Winter in der Storchenstation und wird, wenn alles gut geht, nächstes Jahr ausgewildert!

Großer Dank

Ein großer Stallhofner Dank geht an den Tillmitscher Helmut Rosenthaler und an seine ehrenamtlichen Mitarbeiter in der südsteirischen Storchenstation für die gute Pflege der Stallhofner Störche!