Paukenschlag bei der Bauverhandlung am Mittwoch in Söding-St. Johann. Der Antragsteller für das geplante Tierkrematorium zog das Vorhaben zurück. Zuvor gab es massiven Widerstand von Anrainern und Bürgermeistern.

SÖDING-ST. JOHANN. Am Mittwoch, dem 26. Jänner, war eine Bauverhandlung für die Errichtung eines Tierkrematoriums in Söding-St. Johann, unweit der Gemeindegrenze von Mooskirchen anberaumt. Im Vorfeld gab es massive Bedenken von Anrainern, es kursierte eine Unterschriftenliste gegen das Projekt und die Bürgermeister von Söding-St. Johann, Erwin Dirnberger, und Mooskirchen, Engelbert Huber, hatten eine negative Stellungnahme abgegeben.

Eine Fülle von Einwendungen

Erwin Dirnberger schickte eine detaillierte Einwendung gegen die Errichtung an die BH und führte mehrere Punkte an: Unmittelbar neben dem Baugrundstück befindet sich ein Einfamilienhaus, in Entfernung von 250 Metern sind weitere Einfamilienhäuser betroffen. Das gleiche gilt für das 500 Meter entfernte Siedlungsgebiet in Mooskirchen.

Bürgermeister Erwin Dirnberger führte eine Reihe von Einwendungen gegen das Projekt an.

Daher forderte Dirnberger immisionstechnische Gutachten bezüglich Luftschadstoffe, Lärm, Beurteilung des Gasverbrauchsgerät und Geruch und ein medizinisches Gutachten, mit dem nachgewiesen wird, dass durch allfällige MItverbrennung von Fremdstoffen keine Gesundheitsgefährdung besteht. Außerdem müssten Hochwasser-Schutzmaßnahmen errichtet werden und bei Errichtung wird die erforderliche Mindestbebauungsdichte von 0,2 unterschritten. Auch eine schriftliche Stellungnahme von Raumplaner Franz Radaschitz führte aus, dass eine positive Begutachung nicht erfolgen könne.

Krematorium wird nicht gebaut

Die Bauverhandlung, welche von der BH Voitsberg geführt wurde, dauerte nicht allzulange. Denn nach einer kurzen Beratung der bauwerbenden Personen von der Memoria Tierbestattungs GmbH. wurde der Antrag für das Projekt zurückgezogen. Im Klartext: In Söding-St. Johann wird kein Tierkrematorium errichtet werden.

