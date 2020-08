Großes Aufatmen am Salzstiegl – Moasterhaus – Trialpark.

HIRSCHEGG-PACK. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden nach Bekanntwerden eines Coronafalls am Salzstiegl rasch und konsequent getestet und alle sind negativ. Das sind gute Nachrichtem vom beliebten Wanderausflugsziel, Ski- und Rodelgebiet Salzstiegl sowie dem Trialpark. Die Testungen im Tourismus brachten das beruhigende Ergebnis, dass niemand infiziert wurde.

Alle Tests negativ

Die häusliche Absonderung von allen Mitarbeitern - obwohl zum Zeitpunkt der Testung niemand Symptome zeigte und danach auch alle Tests negativ waren - hat dem Tourismusunternehmen Salzstiegl Tourismus GmbH einen großen Gästeausfall gebracht, der jetzt laut Regina Kaltenegger in der Herbstsaison hoffentlich aufgeholt wird.

"Der Imageschaden ist gewaltig und es kann niemand etwas dafür. Unser Appell richtet sich an die Ausflugsgäste und Urlaubsgäste : Einen sichereren Ort als das Salzstiegl kann es gar nicht geben", so Kaltenegger.