Wohn- und Wohlfühloase Bärnbach. Seit dem Vorjahr kamen wieder 100 Einwohner neu dazu.

Bärnbach hat sich dem Konzept der Wohn- und Wohlfühlstadt verschrieben. Sind Sie mit der Entwicklung der Stadt zufrieden?

Jochen Bocksruker: Jedenfalls. Bärnbach ist eine der wenigen Gemeinden im Bezirk, die nicht von Abwanderung betroffen ist. So leben derzeit 5.736 Einwohner - um 100 mehr als im Vorjahr - in Bärnbach. In der nächsten Zeit werden weitere 110 neue Wohnungen bzw. Reihenhäuser in Zentrumsnähe gebaut. Wir leben das Prinzip der kurzen Wege: so ist angefangen von der Kinderkrippe, Kindergarten, Schulen bis hin zum Seniorenzentrum alles vom Zentrum aus fußläufig, in wenigen Minuten, erreichbar. Unser nächstes Projekt ist die Modernisierung unserer Straßenbeleuchtung, über 100 Lichtpunkte werden mit energiesparenden LEDs ausgestattet.

Bgm. Jochen Bocksruker ist stolz auf die Entwicklung der Stadt.

Die Infrastruktur wird also weiter ausgebaut?

Bocksruker: Eine exzellente Infrastruktur zu schaffen ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Stadtregierung. Dazu zählen nicht nur die Schaffung leistbaren Wohnraums, sondern auch Aktivitäten in Richtung Verbesserung des Angebots der Kinderbetreuung für junge Familien. So wird im September eine zweite Kinderkrippengruppe aufgesperrt. Weiters gibt es auch Maßnahmen im Bereich Förderung der Mobilität wie VOmobil, Vermietung eines eAutos und Zurverfügungstellung von genügend Parkplätzen im Zentrum.



Schule und Bildung sind in Bärnbach seit vielen Jahren ein großes Anliegen.

Bocksruker: Ja, denn das ist ein Schlüssel, damit junge Familien mit Kindern zu uns nach Bärnbach ziehen. Wir werden im Rahmen unseres Schul- und Bildungsschwerpunkts "Gesundheit und Bewegung" einen großen Bogen über alle unsere Bildungseinrichtungen spannen. Die Eltern können sich darauf verlassen, dass ihre Kinder genug Bewegung machen und sich auch gesund ernähren. In diesem Schwerpunkt begleiten uns die Expertinnen und Experten von "styria vitalis" und unsere Pädagoginnen und Pädagogen. Daneben wird die Kooperation mit unserer Musikschule intensiviert. So wird es zusätzlich zur seit elf Jahren bestehenden Bläserklasse einen Flötenschwerpunkt ab der 1.Klasse Volksschule geben.

Wie sehr behindert die Corona-Krise die Arbeit der Stadtgemeinde?

Bocksruker: Die Herausforderungen haben wir in dieser Zeit sehr gut gemeistert, weil wir nach unserem Motto: "Ärmel hochkrempeln und Ideen gemeinsam umsetzen" vieles erreicht haben. Der Bau der oben erwähnten Kinderkrippe wurde begonnen, die Sanierungsmaßnahmen im Volkshaus stehen kurz vor der Fertigstellung, wir haben Geld in unsere Spielplätze investiert und es stehen weitere Investitionen bevor. Bei unserem Ärztezentrum sind wir dabei, die Vorverträge zu finalisieren, weil es schon zahlreiche Interessenten gibt. Wir planen die Finalisierung der Verträge voraussichtlich mit Ende Juni. Leider hat es, wie in vielen Bereichen, auch hier coronabedingt, eine Verzögerung gegeben.

In welchen Bereichen?

Bocksruker: Wir werden den Hochwasserschutz in der Bachgasse umsetzen, da braucht es eine neue Wasserleitung mit einem Überlaufbecken. Die Maßnahmen sind bereits budgetiert und stehen kurz vor der Ausschreibung. Wir rüsten alle unsere Bildungseinrichtungen mit hochmodernen Glasfaseranschlüssen aus, um ein etwaiges Homeschooling unterstützen zu können. Zusammen mit Rosental haben wir den Bau einer riesigen Photovoltaik-Anlage ermöglicht, welche die Energie Steiermark ab Herbst errichten wird. Gemeinsam mit der Gemeinde Kainach bieten wir auch in diesem Sommer ein neunwöchiges abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Die Kooperation mit unserer Nachbargemeinde hat sich sehr bewährt, weil wir uns als Stadt- bzw. Landgemeinde bestens ergänzen. Und es freut mich ganz besonders, dass wir gemeinsam mit dem JUKO Bärnbach drei Ferialjobs im Sommer mit Aussicht auf eine Lehrstelle als Straßenerhaltungsfachmann bzw. -frau auf die Beine stellen konnten.

Der Sommer steht in den Startlöchern. Wann sperrt das Freibad auf und mit welchen Veranstaltungen ist zu rechnen?

Bocksruker: Nachdem wir endlich Öffnungsschritte setzen dürfen, werden wir unser Schlossbad, abhängig von der Wetterlage, am Samstag den 22. Mai, öffnen. Voraussetzung für den Eintritt sind die drei "G": Getestet, genesen oder geimpft. Sabrina Kuss verlängerte den Pachtvertrag und somit steht auch einer ausgezeichneten Gastronomie nichts mehr im Weg. Unser Freundschaftsfest im Juni wird in der gewohnten Form nicht stattfinden können, ziemlich fix ist das WOCHE-Sommerkino im Juli. Andreas Albrecher und der Kulturausschuss haben für September ein Bezirksmusikertreffen geplant, auch unser Bierfest und das Oktoberfest sind in der Pipeline. Eine Durchführung hängt hier von den Verordnungen der Bundesregierung ab. Wir haben im Sommer ein Schlosskonzert geplant und Thomas Stipsits sollte uns im Dezember in der Sporthalle beehren. Die Musikschule wird ab Juni Sommerkonzerte als Outdoor-Vorspielstunden abhalten, da steht das Konzept bereits. Was immer möglich ist, werden wir unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitskonzepte abhalten.