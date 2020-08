Nachdem sich eine 81jährige Frau nach Klingeln und Klopfzeichen des Schwiegersohnes am Sonntag, 16. August 2020 kurz nach Mittag in der Mozartgasse in Voitsberg nicht meldete, der Wohnungsschlüssel innen angesteckt und dadurch ein Aufsperren nicht möglich war, verständigte er die Einsatzkräfte.

Nach Erkundung durch den Einsatzleiter ordnete dieser den Einstieg über die dreiteilige Schiebeleiter über den Balkon in die Wohnung an.

Durch die offene Türe konnten die Feuerwehrmänner Zutritt zur Wohnung erlangen, wobei sie die Wohnungsinhaberin schlafend auf dem Bett antrafen, nachdem sie ihr Hörgerät nicht am Ohr hatte und die Rufe dadurch nicht hörte.

Nach Zutritt der Sanitäter und der Polizei konnten diese die Frau unverletzt vernehmen und es war dadurch kein weiterer Einsatz erforderlich.

Dieser Vorfall zeigt wieder auf, dass Alleinstehende in Wohnungen immer den Wohnungsschlüssel innen abziehen sollen um von außen die Türe aufzusperren zu können oder ein Schloss zu installieren, bei welchem man von innen als auch von außen bei angesteckten Schlüssel aufsperren kann.

Eingesetzt unter Einsatzleiter Harald Kremaucz waren 18 Einsatzkräfte der FF Voitsberg, 3 Sanitäter des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach und zwei Beamte der Polizei Voitsberg.

Weitere Fotos auf www.ff-voitsberg.at

Text und Fotos: FF Voitsberg/Ninaus