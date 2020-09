Baumstumpf verhinderte Absturz eines Pkw

In den späten Vormittagsstunden am Sonntag, 6. September 2020 hielt eine Lenkerin ihren Pkw in der ansteigenden Arnsteinstrasse in Voitsberg an. Dabei kam das Fahrzeug rückwärtsfahrend ins Rollen, geriet über eine Böschung in einen Wald und blieb glücklicherweise an einem Baumstumpf hängen, wodurch ein Absturz verhindert werden konnte. Die unverletzte Lenkerin konnte selbständig das Auto verlassen.

Die alarmierte FF Krems sicherte mit einer Seilwinde den Pkw und forderte zwecks Bergung das WLF-Kran der FF Voitsberg an.

Mit dem Kran und der Seilwinde konnte in Zusammenarbeit beider Wehren das Fahrzeug geborgen werden und die Lenkerin die Fahrt wieder fortsetzen.

Text und Fotos: FF Voitsberg/Ninaus