Eine 78-Jährige wurde in einem Wald in Kemetberg mit einer Sprunggelenksverletzung geborgen.

MARIA LANKOWITZ. Bergiger Einsatz für das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach. Eine 78-jährige Frau war in einem Wald in Kemetberg gestürzt und hatte sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Dank einer guten Beschreibung ihres Begleiters konnten die Rot Kreuz-Helfer zusammen mit der Bergrettung Köflach und Voitsberg die Frau im Wald mittels Trage bergen und mit dem Notarztwagen ins UKH nach Graz bringen.

Standort des Autos

"Wenn man im Wald unterwegs ist, sollte man wissen, wo man unterwegs ist", sagt Rot Kreuz-Sprecher Christopher Hausegger. "Die Namen des Weges oder der Straße oder zumindest eine Hausnummer des nächsten Hauses. Und vor allem, wo das eigene Auto steht und in welche Richtung man gegangen ist. Diese Angaben helfen den Rettern ungemein, den oder die Verletzte zu orten und das Suchgebiet einzugrenzen."