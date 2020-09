Ölaustritt aus Maschine auf Ladefläche eines Tiefladers

Vermutlich nach einem technischen Gebrechen einer transportierten Maschine auf einem Tieflader gelangten am Mittwoch dem 9. September 2020 um ca. 14 Uhr Schmiermittel auf die Ladefläche und in weiterer Folge auf die Fahrbahn des St. Martiner-Weges in Voitsberg auf einer Länge von ca. 300m.

Die alarmierte FF Voitsberg band die ausgeflossenen Betriebsmittel mit Bindemittel und entsorgten dieses fachgerecht.

Eingesetzt unter OBI Harald Kremaucz waren insgesamt 9 Einsatzkräfte der FF Voitsberg.

Text und Fotos: FF Voitsberg/Ninaus