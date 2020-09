Best-Geschäftsführerin Sabine Wittmann fand in ihrem Mail-Account eine Bombendrohung.

VOITSBERG. Am Montag machte Sabine Wittmann, Geschäftsführerin der Best GmbH mit Sitz im Voitsberger "Haus des Lebens" große Augen, als sie in ihrem Mail-Account eine Bombendrohung fand. Der Wortlauf unter dem Betreff: Hör mir besser zu!!! "Meine rekrutierte Person hat eine Bombe (Tetryl) in dem Gebäude versteckt, in dem Ihr Geschäft betrieben wird. es wurde nach meinen Anweisungen zusammengebaut. Es ist klein, es ist sehr gut verdeckt, es ist unmöglich, die Gebäudestruktur durch diesen Sprengsatz zu beschädigen, aber es wird viele Verwundete geben, wenn es explodiert. Mein Mann kontrolliert die Situation rund um das Gebäude. Wenn er verdächtige Aktivitäten oder Polizisten bemerkt, wird das Gerät in die Luft gesprengt.

Ich kann meinen Söldner abrufen, wenn Sie bezahlen. Sie zahlen mir 20.000 $ in Bitcoin und Sprengstoff wird nicht explodieren, aber versuchen Sie nicht zu betrügen. Ich versichere Ihnen, dass ich meinen Söldner erst nach 3 Bestätigungen im Blockchain- Netzwerk abrufen muss." Der Bedroher gab Wittmann 80 Stunden Zeit, diese sind mittlerweile abgelaufen.

Polizei eingeschaltet

Wittmann, die dieses Mail vom Donnerstag Abend erst am Montag in der Früh fand, wandte sich umgehend an die Polizeiinspektion Voitsberg, recherchierte aber auch Internet, wo auf der Homepage des Innenministeriums vor diesen Massenmails gewarnt wird. "Ich habe mich an die Anweisungen dort gehalten und die Polizei verständigt. Ich war dann zur Einvernahme auf dem Posten und gab alle Daten bekannt, um eine etwaige Rückverfolgung des Senders möglich zu machen. Dass es so eine kleine Firma wie uns trifft, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber ein mulmiges Gefühl ist es doch."