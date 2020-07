In den letzten 24 Stunden gab es wieder einen Neuinfizierten im Bezirk Voitsberg.

VOITSBERG. In den letzten Wochen war Ruhe, das Coronavirus war in unserem Bezirk nicht "vorhanden", zumindest wurde keine Neuerkrankung registriert, die Erkrankten sind inzwischen alle schon genesen, insgesamt musste man vier Todesfälle (alle männlich) beklagen. Doch seit heute ist das wieder anders, denn in den letzten 24 Stunden wurde erstmals nach mehreren Wochen wieder eine Neuerkrankung im Bezirk Voitsberg registriert.