Die Bemühungen der Mooskirchner Käserei wurden ausgezeichnet.

MOOSKIRCHEN. Die Mooskirchner Käserei Klug setzt auf die hohe Qualität ihrer Produkte und wurde jetzt mit dem Gütesiegel AMA GENUSS REGION belohnt. Das Gütesiegel AMA GENUSS REGION garantiert Gästen und Kunden die regionale Herkunft und beste Qualität der Lebensmittel, kurze Transportwege und die stets frische Zubereitung der Speisen.

Bereits seit 2008 machen es sich Karl Klug und seine Familie zur Aufgabe, Käse in höchster Qualität anzubieten. "Im Zuge meines landwirtschaftlichen Meisterkurses musste ich ein Projekt durchführen, um den Kurs abzuschließen. Dabei beschäftigte ich mich das erste Mal mit der Herstellung von Käse und seitdem ist das meine Leidenschaft", erzählt Karl Klug. Hergestellt werden drei Käsesorten. "Unser Schnittkäse und der Hartkäse sind Urprodukte. Es sind alte Käsesorten, die schon immer bei uns typisch waren und sind." Auf das Tierwohl achtet die Familie besonders: "Wir haben für unsere 25 Milchkühe jetzt auch einen neuen Stall nach Bio-Standard gebaut, der für insgesamt 60 Kühe ausgelegt ist. Auf 1.300 m2 wollen wir vor allem, dass sie sich wohl fühlen. Zum Beispiel geben ihnen spezielle Sandbettwaben beim Schlafen im Stall ein Gefühl, als wären sie auf der Weide", so Klug. "Wenn es unseren Tieren gut geht, geht es uns auch gut." Die kurzen Transportwege, die Nachhaltigkeit beim Heizen und weitere Faktoren beweisen, dass die Mooskirchner Käserei die Auszeichnung verdient hat. Die Produkte können direkt vor Ort gekauft werden, auch in verschiedenen Genussautomaten, beim 24-Stunden-Shop von "Da Finz", in den Lagerhäusern und bei Nah & Frisch sind die Käsesorten erhältlich.