Der Bauernmarkt in Köflach wächst und soll eine Vermarktungsdrehscheibe für Lebens- und Genussmittel werden.

KÖFLACH. Die Neugestaltung des unmittelbaren Köflacher Stadtkerns mit der Rathauspassage und ihren Außenbereichen wurde mit der Eröffnung der Lipizzanerheimat-Bibliothek abgeschlossen. Der neugestaltete Platz zur Quergasse erfuhr durch die Nutzung als Eislaufplatz eine Aufwertung. Jener Bereich, wo der Bauernmarkt jeden Freitag ein Fixpunkt zur regionalen Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und eine Quelle für frische und hochqualitative Produkte ist.

Attraktivität wird gesteigert

Seit langem ist die Stadtgemeinde als Veranstalter dieses Marktes bemüht, Besucherinnen und Besuchern nicht nur Beständigkeit, sondern auch eine gewisse Vielfalt zu bieten. Um diese Vielfalt und damit auch die Attraktivität das Bauernmarktes zu steigern, soll nun ein neues Konzept auf Initiative von Bürgermeister Helmut Linhart helfen, dem großen heimischen Angebot an ausgezeichneten Erzeugnissen entsprechend Rechnung zu tragen:

Geplant ist, einen "Genussmarkt Lipizzanerheimat" zu installieren, der als Vermarktungsdrehscheibe für hochwertige Lebens- und Genussmittel eine gewichtige Rolle als Bindeglied zwischen Landwirten und Konsumenten spielen soll. Bgm. Helmut Linhart: "Gerade die aktuelle Corona-Krise zeigt ganz deutlich, dass ein entsprechender Bedarf an regionalen landwirtschaftlichen Produkten besteht. Durch die kurzen Versorgungswege leisten wir dadurch gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz."

Der Markt wächst

Aus diesem Grund möchte die Stadtgemeinde den Markt an seinem aktuellen Standort zwischen Quergasse und Cafe-Pizzeria Turm "wachsen" zu lassen – die örtlichen Gegebenheiten und der offene Zugang inklusive guter Parkplatzsituation mit dem anliegenden Volksbank-Parkplatz sowie Parkplätzen entlang des Marktes sind dafür jedenfalls ideal.

"Um weiteren Anbietern den Standort schmackhaft zu machen, soll es im ersten Jahr vergünstigte Standgebühren für den künftigen Genussmarkt geben und ich möchte alle Direktvermarkter der Lipizzanerheimat herzlich einladen, sich an dem für die Weststeiermark einzigartigen Projekt zu beteiligen“, so Linhart abschließend.

Interessierte wenden sich bitte an maerkte@koeflach.at oder telefonisch unter 03144/25 19-750.