Der Voitsberger Pfarrer Gerald Krempl bekommt eine junge Verstärkung.

VOITSBERG. Seit 1. September gibt es ein neues, junges Gesicht im Seelsorgeraum Voitsberg. Der junge Vietnamese Anton Nguyen folgte Adrian Aileni als Kaplan nach. Generalvikar Erich Linhardt beschrieb den jungen Mann als ausgesprochen fröhlich und freundlich und der erste Eindruck täuscht nicht. Der Mann aus dem fernen Südostasien hat ein gewinnendes Wesen und spricht perfekt Deutsch.

14 Jahre in Österreich

Wahrscheinlich auch deswegen, weil er bereits seit 14 Jahren in Österreich ist und zuletzt als Kaplan in Kindberg und Judenburg tätig war. Der Katholik Nguyen stammt aus der vietnamesischen Stadt Vinh, die ungefähr so groß wie Graz ist. Sein Großvater war als Arzt tätig und half sehr mit der chinesischen Medizin vielen armen Menschen, auch der dortige Priester beeindruckte Anton Nguyen sehr. Die räumliche Nähe seines Elternhauses zum dortigen Bischofsitz tat sein Übriges.

Über einen Kontakt zu den Barmherzigen Brüdern landete Nguyen vor 14 Jahren in Wien und arbeitete fünf Jahre als Bruder in Krankenhäusern. Vor zehn Jahren wechselte er ins Priesterseminar nach Graz, wo er am 14. Juni 2016 seine Diplomprüfung ablegte. Zum Priester geweiht wurde er in Graz am 24. September 2017. In Österreich hatte er sich in Kursen und autodidaktisch die deutsche Sprache angeeignet, obwohl gerade für Südostasiaten Deutsch unheimlich schwer ist. "Ich habe immer das Gefühl, Gott hat mir eine zu kurze Zunge für die ganzen Konsonanten gegeben", lächelt der neue Voitsberger Kaplan.

Berge als Glücksfaktor

Voitsberg empfindet er als eine Gabe, die Gott ihm schickt, vorher hatte er keine Kontakte in Voitsberg. "Ich liebe die Berge", sagt Nguyen, dessen Heimathaus ein paar Minuten vom Meer entfernt war. Die Aufnahme in Voitsberg war freundlich, nach und nach lernt er den sehr großen Seelsorgeraum kennen. Die Priester dieses Seelsorgeraums werden sich regelmäßig treffen und austauschen. Am Sonntag ist Nguyen bereits drei Mal im Einsatz: In der Josefskirche und der Heiligenblut-Kirche in Voitsberg und in Salla. Er wird auch Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse abhalten, außerdem wurde er mit 1. September zum Kinder- und Jugendseelsorger der Diözese Graz-Seckau ernannt. "Ich freue mich auf jede Begegnung", meint Nguyen, der in Vietnam vier Brüder und zwei Schwestern hat, mit denen er Kontakt hält. Einmal im Jahr fliegt er nach Hause. Aber nicht zu den "Heiligen Zeiten", da wird er in Voitsberg gebraucht.