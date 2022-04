Beinahe zwei Jahre war die Disco von Reinhard Fuchsbichler in Bärnbach coronabedingt geschlossen. Das Comeback verlief zögerlich, die Besucher:innen werden immer jünger. Das sorgt für zusätzliche Probleme.

BÄRNBACH. 3G, 2G, Maskenpflicht oder Totalsperre. In den letzten beiden Jahren hatte die Nachtgastronomie in der Steiermark mit vielen Regelungen zu kämpfen. So auch die Disco von Reinhard "Fuxi" Fuchsbichler in Bärnbach, die bis auf wenige Samstage nicht in Betrieb war. "Mein Verlust in den letzten beiden Jahren beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro", rechnet Fuchsbichler vor. "Wir bekamen zwar einen Umsatzersatz, aber keinerlei Subventionen und die Überbrückungskredite waren wenig hilfreich."

Wie überlebt eine Disco diese Zeit?

"Das geht eigentlich nur als Familienbetrieb und mit einem sehr treuen Personal", antwortet "Fuxi", der seine Mitarbeiter:innen nur im ersten Corona-Jahr in die Kurzarbeit schicken musste, im zweiten Jahr nicht mehr. Das erste Resümee nach dem ersten Wochenende ohne Masken und Impfeinschränkungen? "Die älteren Discobesucher:innen waren noch nicht unterwegs und unser Klientel wird immer jünger, die Gäste sind teilweise 13 und 14 Jahre alt." Was zusätzliche Probleme macht, denn die Gastronomen dürfen erst ab 16 Jahren Alkohol wie Bier ausschenken, harte Getränke erst ab 18. "Die Jungen kommen mit ihren Rucksäcken, wo diverse Getränke drinnen sind, und verteilen sich dann außerhalb des Lokals in verschiedenen Gruppen." Die meisten Jungen sind allerdings gar nicht unterwegs, sondern hocken vor ihren Handys, Tablets und Computern, um miteinander zu "chatten".

Wohin geht der Trend?

Der Bärnbacher Discobesitzer glaubt, dass kleine und große Events in nächster Zeit sehr viel Zulauf haben werden, denn die Menschen sind "hungrig" nach Geselligkeit. "Ich wüsste im Moment kein Rezept, um die Discos zu beleben." Zu den besten Zeiten hatte "Fuxi" vier Mal die Woche von Mittwoch bis Samstag geöffnet, jetzt wird nur noch am Samstag getanzt und gefeiert. In Bärnbach ist "da Fuxi" die einzige Disco mit DJ, aber die späten Gäste bleiben trotzdem aus. "Hätten wir unser Steakhouse nicht, wäre es nicht machbar. Unsere Gäste wissen die hohe Qualität zu schätzen und sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Ab Mai haben wir auch wieder unseren Gastgarten und die Cocktailbar offen.

An den Herbst mit möglichen neuen Corona-Restriktionen will Fuchsbichler gar nicht denken. "Ich will niemandem die Schuld an den Entwicklungen geben und jammern hilft auch nichts." Und so möchte er die Bärnbacher Partymeile mit dem Mad Club Kosir und dem Backstage von Mathias Rak etablieren. "Drei coole Locations innerhalb von ein paar hundert Metern. Das Ziag'n ist nach wie vor in, auch die Jungen bleiben nicht acht Stunden im gleichen Lokal. Im Sommer hoffe ich auf viel Betrieb in unserer Partymeile", so Fuchsbichler abschließend.