Am 20. Jänner präsentiert das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum ab 18 Uhr zwei Webinare. Die Bildungs- und Berufsinfomesse Voitsberg findet am 6. und 7. Mai statt.

VOITSBERG. Was bietet der Bezirk Voitsberg als Ausbildungs- und Arbeitsort? Wo liegen Chancen und Perspektiven zum Lernen und Arbeiten? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen von zwei kostenlosen Online-Angeboten am 20. Jänner ab 18 Uhr beantwortet. Zudem wird ein neuer Beratungsgutschein rund um den persönlichen Ausbildungsweg vorgestellt. Die Webinare, welche ohne Voranmeldung besucht werden können, richten sich sowohl an Eltern und Jugendliche als auch an Pädagogen sowie alle Interessierte. Der Zugangslink sowie alle weiteren Informationen zum Messebesuch sind zeitgerecht auf der Website www.galopp-zukunft.at zu finden.

Messe am 6. und 7. Mai

Im Rahmen der "Im Galopp in die Zukunft – Die Bildungs- & Berufsinfomesse der Lipizzanerheimat" werden einige Neuerungen geboten. Für alle Schulklassen ab der 7. Schulstufe im Bezirk Voitsberg steht erstmals ein eigenes BBO-Quiz zur Vorbereitung auf den Messebesuch zur Verfügung.

Im Rahmen der Messe am Freitag, dem 6. Mai, und am Samstag, dem 7. Mai, werden erneut Ausbildungsbetriebe aus verschiedenen Branchen, weiterführende Schulen sowie Bildungs- und Berufsberatungsstellen vertreten sein. Zudem gibt es die Möglichkeit regionale Start-up-Unternehmen kennenzulernen und im persönlichen Gespräch einen Einblick zu erlangen. „Mit der Berufsinfomesse in Voitsberg wollen wir Brücken zwischen Jugendlichen und regionalen Unternehmen sowie Schulen bauen“, so Kerstin Hausegger-Nestelberger, verantwortlich für die Regionale Koordination für Bildungs- und Berufsorientierung im Steirischen Zentralraum.

Quiz für alle Schulklassen

Für alle Schulklassen ab der 7. Schulstufe im Bezirk Voitsberg steht erstmals ein eigenes BBO-Quiz zur Vorbereitung auf den Messebesuch zur Verfügung. „Im Rahmen des Quiz haben Jugendliche die Möglichkeit sich über regionale Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, zusätzlich gibt es Klassenpreise wie etwa ein Bewerbungsfotoshooting zu gewinnen“, berichtet Nora Arbesleitner, Regionale Jugendmanagerin (Regionalmanagement Steirischer Zentralraum).

Die Berufsinfomesse der Lipizzanerheimat wird vom Regionalmanagement Steirischer Zentralraum als Projektträger umgesetzt und durch Regionsmittel (Steiermärkisches Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018) unterstützt.

