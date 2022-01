Diese Knallerei war wirklich sinnlos. Unbekannter Täter beschädigten am 1. Jänner mehrere Briefkästen in zwei weststeirischen Gemeinden.

SÖDING-ST. JOHANN. Unbekannter Täter sprengten in der Silvesternacht in den Ortsteilen Muggauberg, St. Johann ob Hohenburg und Klein-Gaisfeld in den Gemeinden Söding-St. Johann und Krottendorf-Gaisfeld insgesamt drei Briefkästen mit mehreren Fächern, indem sie pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 entzündeten und einwarfen.

Erheblicher Sachschaden

Durch die Explosionen wurden die Briefkästen erheblich beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe konnte von der Polizei noch nicht ermittelt werden. Hinweise zur Täterschaft werden unter Tel. 059 133/6195 an die Polizeiinspektion Söding erbeten.

Auch im Nachbarbezirk Wolfsberg kam es zu Briefkastensprengungen:

