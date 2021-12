Seit knapp zwei Wochen steht in der Apotheke Krems ein "Point of care"-Gerät. Damit ist eine PCR-Schnelltestung mit Ergebnissen binnen drei bis vier Stunden möglich.

VOITSBERG. Stolz zeigt Alexandra Fuchsbichler, Leiterin der Apotheke Krems, das neueste "Point of care" (POC)-Gerät, das seit knapp zwei Wochen im Testraum im ersten Stock steht. "Ich habe Professor Kamil Önder im Zuge von vielen Gesprächen über Covid-19-Testungen kennengelernt", erzählt Alexandra Fuchsbichler. "Unser PCR-Point of care-Gerät ist von der Firma Procomcure aus Salzburg-Thalheim, für mich war es völlig klar, das Gerät bei diesem Unternehmen zu kaufen. Es werden aber auch Geräte von anderen Firmen angeboten."

Mehrere Qualifizierungen

Seit 6. Dezember bekamen die Apotheken die Möglichkeit vom Gesundheitsministerium die Möglichkeit, PCR-Testungen mit solchen Geräten vor Ort in der Apotheke zu machen und die Ergebnisse auch in die Plattform "Österreich testet" einzuspielen. Für die Benutzung sind die Qualifizierung der Apotheke und eine Standortqualifizierung nötig. Weiters mussten mit dem Hersteller gemeinsam verschiedene Verifizierungen und ein Ringversuch durchgeführt werden. "All diese Standards garantieren eine fachlich und qualitativ einwandfreie Messung", so Fuchsbichler.

Tests am Stefanitag abends

Der "Phönix25" - so nennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Apotheke dieses Gerät - ist das 25. von Procomcure in Österreich aufgestellte Testgerät. Nach zwei Wochen Probebetrieb ist "Phönix25" seit knapp zwei Wochen in Betrieb und es wird täglich gemessen, zusätzlich zum Labor direkt in der Apotheke. "Dies ermöglicht eine Schnelltestung für dringende PCR-Ergebnisse innerhalb von drei bis vier Stunden als private Dienstleistung und auch für PCR-Testungen außerhalb der Laboröffnungszeiten", erklärt Fuchsbichler. "Weiters können wir garantieren, dass auch bei extremer Auslastung des Labors in Graz noch Testungen gemacht werden können."

"Wer ganz dringend schnell ein PCR-Ergebnis braucht, dem können wir mit Phönix25 nun helfen." (Alexandra Fuchsbichler, Apotheke Krems)

Es wird auch die Möglichkeit von Sequenzierungen geben, an den entsprechenden Updates wird gerade gearbeitet. "Aufgrund dieser topmodernen Technik konnten wir am Stefanitag abends noch PCR-Tests für einige Kunden anbieten, die am Montag dringend ins Krankenhaus mussten", so Fuchsbichler abschließend.

