Fünf Bergretter halfen einer schwerverletzten Wandererin.

HIRSCHEGG-PACK. Am Samstag Nachmittag verletzte sich eine Wandererin, als sie am Rappoldkogel stürzte und aus eigener Kraft nicht mehr weitergehen konnte. Fünf Bergretter der Bergrettung Voitsberg, Köflach und Zeltweg waren im Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christophorus 17 barg die Verletzte per Seil und brachte sie ins UKH nach Graz.