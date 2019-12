Nachbarn verständigten am Sonntag, 22. Dezember 2019 um ca. 18:30 Uhr die Polizei, nachdem ein alleinstehender Wohnungsinhaber in der Grillparzerstraße in Voitsberg seit geraumen Zeit nicht mehr gesehen wurde und Zeitungen vor der Wohnungstüre lagen. Nach Erkundung im LKH Voitsberg durch die Polizei hieß es zuerst, dass unter den Namen des Wohnungsinhabers kein Patient stationär aufgenommen wurde.

Daraufhin verständigte die Polizei die FF Voitsberg zwecks Türöffnung oder Fenstereinstieg und das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach zwecks möglichem Sanitätseinsatz an.

Bei Erkundung der Einsatzstelle durch den Einsatzleiter wurde ein gekipptes Fenster gesichtet, woraufhin ein Feuerwehrkamerad über den Leiterweg zuerst das Fenster öffnete und daraufhin in die Wohnung im 1. Stock einstieg und keine Person anfand.

Zur gleichen Zeit wurde die Polizei verständigt, dass sich im LKH doch ein Patient mit dem gesuchten Namen befindet.

Somit wurde das Fenster wieder verschlossen und der Einsatz konnte mit einem guten Ausgang beendet werden.

Ein positiver Aspekt konnte aus diesem Einsatz gewonnen werden. Die Nachbarschaft war aufmerksam, was nicht immer der Fall ist.

Eingesetzt unter Einsatzleiter Ing. Klaus Gehr waren 16 Einsatzkräfte der FF Voitsberg, zwei Sanitäter des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach und 4 Beamter der Polizei Voitsberg.

Text und Fotos: Walter Ninaus, FF Voitsberg